Экономика

ВТБ Лизинг передал более 4 тысяч машин для Яндекс.Такси в 2021 году

Экономика 02.02.2022 14:16 Новости компаний
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02.02.2022 14:16 Новости компаний


ВТБ Лизинг за 2021 год передал более 4000 автомобилей таксомоторным паркам по программе, разработанной совместно с Яндекс.Такси. Предложением воспользовались около 200 организаций и индивидуальных предпринимателей. Около 25% автотехники поставлено с использованием субсидии льготного лизинга Минпромторга РФ.
Наибольший объем продаж автомобилей по программе пришелся на Kia Rio (21%), Volkswagen Polo (15%), Renault Logan (14%) и Hyundai Solaris (13%). Меньшим спросом у таксопарков пользовались Skoda Rapid и Lada Vesta (по 10%), KIA K5 и Lada Granta (по 5%), Skoda Octavia (3%). Оставшиеся 4% в портфеле легковых автомобилей, переданных по программе Яндекс.Такси, разделили между собой Hyundai Sonata и Elantra, Toyota Camry, KIA Cerato и Ceed.
Ежемесячно по программе с Яндекс.Такси ВТБ Лизинг передавал партнерам агрегатора порядка 340 автомобилей. Пики спроса пришлись на июнь (600 машин) и декабрь (более 700 ТС). Средняя стоимость автомобиля для такси в рамках проекта составила в 2021 г. 1 млн рублей.
«Наша совместная с Яндекс.Такси программа позволяет партнерам одного из ведущих агрегаторов гораздо проще расширять свои автопарки, а значит, быстрее развивать бизнес. Важно, что оптимальные условия лизинга помогают обновлять таксомоторный флот, делая поездки более безопасными, а также снижая уровень вредных выбросов в атмосферу. Мы как ответственная компания вносим свой вклад в создание комфортной городской среды и повышение транспортной доступности», — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
ВТБ Лизинг предлагает льготные условия по приобретению автомобилей в рамках специального проекта с Яндекс.Такси с конца 2019 года. Для партнеров сервиса машины доступны с авансом от 0% и по упрощенной схеме согласования сделки и с поручительством Яндекса. К приобретению доступны 20 моделей легковых автомобилей отечественных и зарубежных производителей.

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