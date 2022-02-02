Экономика

«ЕвроХим-ВолгаКалий» направляет средства на оснащение учебных кабинетов Волжского политехнического техникума

Экономика 02.02.2022 12:16 Новости компаний
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02.02.2022 12:16 Новости компаний


С целью подготовки квалифицированного персонала для своего калийного проекта и содействия развитию региональной сферы профподготовки, «ЕвроХим-ВолгаКалий» выстраивает долгосрочную стратегию социального партнерства с «Волжским политехническим техникумом», расположенным в г. Волжский Волгоградской области.
В настоящее время Волжский политехнический техникум готовит специалистов для крупных производственных предприятий области. Руководство техникума подтвердило готовность в обучении рабочего персонала и специалистов среднего звена горного профиля, о чем между ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» была подписана концепция взаимодействия на период 2020-2025 годов. 
Сейчас техникум готовится к лицензированию первой специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Обустройство кабинетов и лабораторий необходимым оборудованием в соответствии с условиями лицензирования будет произведено при финансовом участии «ЕвроХим-ВолгаКалия». 
На средства предприятия будут оснащены кабинет геологии, лаборатории геодезии и маркшейдерского дела, технологии горных работ, технологии и безопасности взрывных работ, лаборатории горной механики, горных машин и комплексов. В числе оборудования – программные комплексы с трехмерной анимацией, компьютеры, ленточный конвейер, макет автоматизации газовой защиты шахты и компьютеры с учебным программным обеспечением и другой инструментарий изучения горного дела.
Все приобретенное оборудование будет использоваться для подготовки специалистов области технологии подземной разработки полезных ископаемых. После получения образования предприятие обеспечит молодым специалистам рабочие места с достойной оплатой труда, социальным пакетом и прекрасными перспективами дальнейшего профессионального роста и развития.
Инвестиции в сферу образования «ЕвроХим-ВолгаКалий» производит в рамках ESG-стратегии компании, включающей в себя принципы ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (G — governance). Участие в реализации ESG-стратегии компании принимают также  молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия», действующие в составе широкомасштабного добровольческого движения волонтеров в тесном контакте с местными властями, обеспечивая содействие в реализации инициатив в области социальной ответственности. 
Напомним, дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко реализует на юге Волгоградской области масштабный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей и строительству современного производственного комплекса по добыче и обогащению калийной руды.
До прихода «ЕвроХима» о предприятиях горного профиля в степном Котельниковском районе и не слышали. Поэтому первоочередной задачей на этапе строительства Гремячинского комбината стало формирование коллектива специалистов в сфере горнодобывающего производства.
«ЕвроХим-ВолгаКалий» привлекал на проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей профессионалов горного дела из других регионов России, подготовку специалистов высшего звена осуществляли ведущие профильные вузы страны. При этом в Волгоградской области учебных заведений высшего и среднего профессионального образования горного профиля до настоящего времени не было.

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