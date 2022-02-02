Сталинградская битва: куда сходить, что посмотреть и прочитать о самом кровопролитном сражении в истории человечества





Волгоград и вся страна сегодня отмечают 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве – 2 февраля 1943 года взятые в кольцо гитлеровские войска капитулировали на берегах Волги. Наступил переломный момент Второй мировой войны, ценой которого стали жизни более миллиона советских граждан. За 200 дней и ночей самого кровопролитного сражения Сталинград был почти полностью разрушен врагом, но сумел восстать из руин. Сегодня мы вспоминаем бессмертный подвиг героев, сложивших голову ради мира для будущих поколений. Редакция ИА «Высота 102» подготовила путеводитель по Волгограду-Сталинграду: куда сходить, что прочитать и посмотреть о самой ожесточенной битве, чтобы прикоснуться к истории и осмыслить произошедшее 79 лет назад.





Куда сходить





Первыми точками на маршруте любого, кто хочет узнать об истории этого сражения, в Волгограде становятся Мамаев курган и музей-заповедник «Сталинградская битва». Но на карте Волгоградской области есть еще по меньшей мере десяток мест, без которых представление о величайшей битве будет неполным.





Дом Павлова и мельница им. Грудинина





Четырехэтажный дом на улице Советская,39 в Центральном районе Волгограда в сентябре 1942 года был одним из двух опорных пунктов обороны в ходе боев на площади 9 Января. Рота советских солдат под командованием сержанта Якова Павлова заняла здание и превратила его в неприступную крепость, заминировав подступы к нему. Вскоре пришло подкрепление – пулеметный взвод лейтенанта Ивана Афанасьева. Красноармейцы 58 дней героически защищали дом от фашистов, пока советские войска не начали контрнаступление. Рядом находилось аналогичное четырехэтажное здание – еще один опорный пункт под командованием лейтенанта Заболотного. Немецкая артиллерия полностью разрушила его.

Напротив здания, который после войны стали именовать домом Павлова, расположены руины мельницы им. Грудинина (Гергардта). Здесь во время Сталинградской битвы располагался наблюдательный пункт командира 42-го полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии Ивана Павловича Елина. Мельница стала одним из опорных пунктов обороны центра города вместе с домом Павлова и домом Заболотного. После Победы в Великой Отечественной войне здание не стали восстанавливать – руины остались как свидетельство тех ожесточенных боев и воинской доблести воинов-гвардейцев.





Центральный универмаг





Центральный универмаг Сталинграда был построен в 1938 году. Спустя всего четыре года во время Сталинградской битвы в подвале ЦУМа разместился немецкий госпиталь, а немногим позднее – штаб 6-й полевой армии вермахта. Именно здесь 31 января 1943 года воины 38-й мотострелковой бригады пленили личный состав армии и ее командующего генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Сегодня в подвале восстановленного ЦУМа открыт музей «Память».





Мемориальный комплекс «Остров Людникова»





В ноябре-декабре 1942 года на крутом берегу Волги в поселке Нижние Баррикады 40 дней дивизия под командованием полковника И.И. Людникова героически защищала эту стратегически важную территорию. Было важно сохранить участок суши вдоль берега Волги от прорыва немецко-фашистских войск. Ценой жизни сотен красноармейцев боевое задание было выполнено – проход к Волге был защищен. Разрушенное здание штаба дивизии сохранили, как и мельницу Гергардта. На переднем крае обороны возвели постаменты с танковыми башнями и памятники над братскими могилами погибших героев.





Памятник «Гаситель»





Легендарный пароход «Гаситель», спущенный на воду в 1903 году, стал ветераном двух войн – гражданской и Великой Отечественной. Во время Сталинградской битвы пожарно-спасательный катер под огнем врага подвозил вооружение и продовольствие войскам, тушил пожары на других судах и на берегу, эвакуировал раненых и жителей Сталинграда. «Гаситель» участвовал в тушении пожара на подвергнутой бомбардировке станции Сарепта – судно получило 3,5 тысячи пробоин. В середине октября 1942 года катер затонул, однако после войны его подняли, отремонтировали, и он продолжил работу. Корабль списали в 1966 году и затопили у левого берега Волги, однако в 1974 году его вновь подняли, чтобы сделать частью памятника войне.





Легендарный тополь на Аллее Героев





Нельзя не обойтись без одной из визитных карточек города – Аллеи Героев, где расположены Вечный огонь, стелы с именами Героев Советского Союза и легендарный сталинградский тополь, переживший кровопролитную битву. Средний возраст тополей – 80 лет, однако это дерево, хотя и является больным, стоит уже почти целый век. В 2019 году тополю провели частичную омолаживающую обрезку кроны, чтобы он простоял как можно дольше.





Советское и немецкое военно-мемориальные кладбища в Россошках





В селе Россошка в Городищенском районе Волгоградской области мирно соседствуют военно-мемориальное кладбище советских воинов и немецкое воинское кладбище. До страшного сражения здесь располагались села Большая и Малая Россошки. Во время Сталинградской битвы на этом месте проходила линия обороны, и оба села были стерты с лица земли. Кладбище советских воинов на этой территории торжественно открыли в 1997 году, и в течение последующих 16 лет здесь похоронили более 16 тысяч защитников Сталинграда. В центре мемориала расположена скульптурная композиция «Скорбящая» авторства Сергея Щербакова, изображающая печальную женщину, держащую над головой колокол с вырванным языком. Кладбище солдат вермахта находится по другую сторону от трассы, разделяющей эти мемориалы.





Соединение фронтов

Памятник скульптора Евгения Вучетича находится возле 13-го шлюза Волго-Донского судоходного канала у поселка Пятиморск Калачаевского района Волгоградской области. Он посвящен событию 23 ноября 1942 года, где советские войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов окружили 330-тысячные группировки фашистских войск, прорвавшихся к Волге. Тогда в кольце оказались 22 дивизии и 160 элитных частей гитлеровцев. Все попытки фашистских войск прорвать окружение оказались тщетными, и 26 января 1943 года немецко-фашистская группировка была рассечена на две части. Они капитулировали 31 января и 2 февраля.





Солдатское поле

На этом месте в Городищенском районе летом 1942 года проходили кровопролитные сражения советских армий, дивизий и танковых корпусов против 6-ой армии Паулюса. После окончания военных действий залитое кровью "поле смерти" было усеяно военной техникой обеих сторон и тысячами боеприпасов. Большую часть из них саперы извлекли и обезвредили в 1975 году. Тогда же студенческие стройотряды создали мемориал «Солдатское поле». Одним из его элементов является бронзовая скульптура девочки Милы, устремляющейся к братской могиле, как олицетворение спасенного поколения. Рядом с ней - треугольник письма майора Дмитрия Петракова дочери с подлинным текстом на нем.





Лысая гора

Бои на Лысой горе (высота 145,5) в Советском районе по своей ожесточенности и кровопролитию были сопоставимы со сражениями на Мамаевом кургане. Эта земля и сегодня хранит следы страшной войны. На вершине Лысой горы установлен памятник высотой 20 метров, который напоминает вздернутый, как при салюте, ствол солдатского автомата. Небольшие пирамидки, разбросанные по горе, указывают туристу на место жесточайших рукопашных схваток 50 тысяч солдат и офицеров.





Что посмотреть





Мультимедийная инсталляция музея «Россия - моя история»





Исторический мультимедийный парк «Россия – моя история» открылся в центре Волгограда сравнительно недавно – в октябре 2017 года. Музей объединяет общую историю России от древнейших времен и до наших дней. Одна из трех мультимедийных выставок посвящена в том числе событиям Великой Отечественной войны и Сталинградской битве. На инсталляцию протяженностью более 100 метров можно посмотреть в 3D-очках, а сухие архивные сведения доступны посетителям музея в ярких мультимедийных книгах. Здесь собраны 700 документов, 3000 статей и 1000 часов документальной хроники тех лет.





Выставки и виртуальные туры музея-заповедника «Сталинградская битва»





В период пандемии многие хотят обезопасить себя от рисков заразиться коронавирусной инфекцией. Для безопасности волгоградцев и гостей города музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовил виртуальные туры и выставки, где каждый желающий, не выходя из дома, сможет онлайн подняться к подножию монумента "Родина-мать зовёт!" или ознакомиться с экспозициями самого музея-панорамы. Виртуальные туры находятся в свободном доступе на сайте учреждения.





Документальный фильм «Сталинград», 1943 год





В Российском государственном архиве кинофотодокументов в открытом доступе хранится документальный фильм «Сталинград» 1943 года режиссера Леонида Варламова. Зрители могут увидеть подлинные кадры улиц Сталинграда, завода «Красный Октябрь» и Сталинградского тракторного завода, атак немецких танков, действия советской артиллерии, пленение немецко-фашистских войск и другие события Сталинградской битвы.





Что почитать





Литература военно-исторической библиотеки музея-заповедника «Сталинградская битва»





В военно-исторической библиотеке музея-заповеднике «Сталинградская битва» хранятся более 10 тысяч книг, посвященных в том числе самой ожесточенной и кровопролитной битве. В фонде представлены издания довоенных, военных и послевоенных лет разнообразной тематики: мемуарная, художественная книги по военной науке, военному делу и технике, по истории Сталинградской битвы и многое другое. В читальном зале регулярно проходят разнообразные тематические выставки, посвященные памятным датам и событиям.

Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943 г.: энциклопедия





Энциклопедия, созданная коллективом исследователей под руководством участника Сталинградской битвы, первого ректора ВолГУ Максима Матвеевича Загорулько, во всех подробностях рассказывает о периодах кровавых сражений на Волге - от наступления до разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Ознакомиться с энциклопедией можно в Центре изучения Сталинградской битвы на улице Чуйкова, 45 в Волгограде. Книга на базе центра находится в свободном доступе. В электронном формате энциклопедию можно посмотреть на сайте Российской государственной библиотеки. Доступ к ней открыт только зарегистрированным пользователям.





Виртуальная историко-документальная выставка «Сталинград» Росархива





Материалы интернет-проекта воссоздают картину страшных боев в Сталинграде. Они посвящены не только ходу сражения, но и важнейшим хозяйственно-управленческим решениям, героическому труду сталинградцев, отважным действиям партизан. Отдельные разделы выставки сосредоточены на переписке Сталина с союзниками о положении под Сталинградом. Вся информация доступна на сайте виртуальной историко-документальной выставки «Сталинград», представленной Росархивом.

