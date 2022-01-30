В Волжском территорию в 85 га подготовят для стройки аналога «Лужников»

Спорт 30.01.2022 15:42
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30.01.2022 15:42
Комплексные инженерные изыскания и проект планировки и межевания территории площадью 85 га проведут в Волжском для строительства спортивного кластера «Зеленая волна». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ, заказчиком которых выступает АУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва», составляет 118,2 миллиона рублей.
Согласно техзаданию, земельный участок для размещения объектов спортивного кластера расположен в пределах улиц Набережной, Шоссейной, переулка Насосного и берега реки Ахтубы. Победитель открытого конкурса в электронной форме должен будет провести комплексные инженерные изыскания, градостроительный анализ территории, разработка и согласование проекта планировки и межевания территории, магистральных квартальных сетей инженерного обеспечения. Срок окончания всех этапов работ – 20 января 2023 год.
Отметим, что постановление о подготовке данного проекта подписал в конце декабря 2021 года заместитель главы Волжского Руслан Никитин. Спортивный кластер «Зеленая волна» должен стать аналогом московских «Лужников».
Как ранее сообщалось, многофункциональный спортивно-досуговый кластер создается на базе стадиона им. Логинова в Волжском. Первым объектом стал крытый футбольный манеж. В настоящее время в построенном сооружении идут отделочные работы. Также здесь уже возводят зал единоборств, укладывают новое футбольное поле и обустраивают теннисные корты.
В обладминистрации отмечали, что разработанная концепция кластера включает в себя также строительство многофункционального спорткомплекса, бассейна, ледового катка, спортивно-парковую зону. По замыслу региональных властей, по завершении строительства стадион имени Логинова станет базовым региональным центром, где будут развивать детский спорт, проводить соревнования самого высокого уровня.
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