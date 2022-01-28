Волгоградские поликлиники не сокращали плановую медпомощь





Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене в Волгоградской области продолжается в прежнем объеме. Такое заявление, как передает ИА «Высота 102», сделал сегодня комитет здравоохранения региона.

«На терапевтических участках, а также узкими специалистами ведется прием по предварительной записи, работают кабинеты неотложной помощи для пациентов без симптомов ОРВИ. При этом потоки пациентов разграничены, организованы раздельные входы», - прокомментировали ситуацию в облкомздраве.

Кадровый состав медучреждений усилили 141 ординатором. В поликлиники области дополнительно трудоустраиваются 90 клинических ординаторов, а в начале этой недели на практику вышли 300 студентов медицинского колледжа. В облкомздраве отмечают, что делают все возможное, чтобы сохранить объемы оказания плановой помощи не только в поликлиническом звене, но и в стационарах, которые перепрофилируют под ковидные госпитали.



