Здравоохранение

Волгоградские поликлиники не сокращали плановую медпомощь

Здравоохранение 28.01.2022 13:26
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28.01.2022 13:26


Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене в Волгоградской области продолжается в прежнем объеме. Такое заявление, как передает ИА «Высота 102», сделал сегодня комитет здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции могут ограничить плановую медицинскую помощь в волгоградских поликлиниках.
«На терапевтических участках, а также узкими специалистами ведется прием по предварительной записи, работают кабинеты неотложной помощи для пациентов без симптомов ОРВИ. При этом потоки пациентов разграничены, организованы раздельные входы», - прокомментировали ситуацию в облкомздраве.
Кадровый состав медучреждений усилили 141 ординатором. В поликлиники области дополнительно трудоустраиваются 90 клинических ординаторов, а в начале этой недели на практику вышли 300 студентов медицинского колледжа. В облкомздраве отмечают, что делают все возможное, чтобы сохранить объемы оказания плановой помощи не только в поликлиническом звене, но и в стационарах, которые перепрофилируют под ковидные госпитали.

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