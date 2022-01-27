В Волгоградской области продолжат оказывать плановую медпомощь





В Волгоградской области в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции могут ограничить плановую медицинскую помощь в поликлиниках, но не в стационарах. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», было заявлено на сегодняшнем брифинге с участием заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова. Тогда как уже в некоторых регионах России приняли решение приостановить плановую медицинскую помощь. При этом, подчеркнул Николай Алимов, возможно принятие других решений в зависимости от развития ситуации по коронавирусу, в частности, количества заболевших COVID-19. Так, в поликлиниках могут ограничить прием узких специалистов, так как эти специалисты, а также другие медработники будут привлечены к лечению амбулаторных больных. Однако при необходимости попасть к узким специалистам можно, но после утверждения новой маршрутизации, регламентирующей эту помощь. Жители, которым необходима будет консультация у специалистов по основным заболеваниям или которым потребуется выписать льготный рецепт, получат возможность получить эти услуги с помощью в том числе соцработников. В детских поликлиниках плановая медицинская помощь также пока не приостановлена. В этих медучреждениях по-прежнему, в частности, работают блоки здорового ребенка.

Между тем, в Волгограде еще одна больница перешла в режим работы ковидного стационара. Профильные койки развернуты на базе городской больницы №1 в Кировском районе. Открывается детское инфекционное отделение в больнице №15 в добавление к детской больнице №8. Перепрофилировано отделение для беременных с коронавирусом в больнице №5. В настоящее время уже в 18 стационарах принимают коронавирусных пациентов. Сейчас в регионе в ковидных больницах лечится 2091 человек, всего подготовлена 3421 койка. В регионе на случай осложнения ситуации власти готовы оборудовать около 10 тысяч мест в стационарах. При этом, по словам Николая Алимова, количество госпитализаций в ковидные больницы все равно не такое большое, как, например, это было осенью прошлого года.



