Экономика

ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке

Экономика 27.01.2022 16:30 Новости компаний
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27.01.2022 16:30 Новости компаний


Клиенты ВТБ одними из первых смогут купить страховой полис ОСАГО в мобильном приложении банка. Застраховать автомобиль можно за несколько кликов в любой из страховых компаний, представленных на маркетплейсе ВТБ Онлайн, без визита в отделение банка или страховую. Только в этом году услугой воспользуются более 50 тысяч клиентов ВТБ.
Оформить полис ОСАГО на автомобиль можно за 3 минуты в последних версиях мобильного приложения ВТБ Онлайн для iOS и Android, а также в интернет-банке. Сейчас услуга доступна для водителей с правами категории В. Проект реализован в партнерстве со страховым агрегатором EL-Market.
Чтобы застраховать авто, достаточно ввести его номер в маркетплейсе ОСАГО на площадке банка. Остальные данные по автомобилю дополняются автоматически, клиенту необходимо проверить их корректность и указать дату начала страховки. Также требуется внести сведения о водителях, на которых оформляется полис, либо выбрать полис без ограничения по водителям. Затем клиент выбирает лучшее предложение от страховых компаний, представленных на маркетплейсе ВТБ Онлайн, дистанционно оплачивает страховку – и в течение нескольких минут полис ОСАГО поступает на электронную почту.
Клиенты ВТБ смогут также оформить страховку на новые автомобили, не имеющие регистрационных знаков. В этом случае данные об автомобиле необходимо внести в форму вручную.
«В рамках стратегии на цифровизацию продуктов ВТБ одним из первых на рынке предложил клиентам сервис, позволяющий застраховать автогражданскую ответственность в мобильном банке и выбрать услугу предпочтительной страховой компании. Оформление полиса занимает всего несколько минут и не требует дополнительных документов. Мы планируем развивать сервис, увеличить количество партнеров и в дальнейшем предложить упрощенную пролонгацию полисов ОСАГО. Ожидаем, что только в этом году услугой воспользуется более 50 тысяч клиентов», - комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.

 

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