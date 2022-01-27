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В 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему миру

Полезно знать 27.01.2022 17:01 Реклама
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27.01.2022 17:01 Реклама


В 2021 г. ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему миру, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 и дефицит полупроводников. Успехом ознаменовался выход на рынок полностью электрического кроссовера ENYAQ iV, чей суммарный объем поставок составил почти 45 000 единиц. Благодаря новому ŠKODA KUSHAQ значительный рост продемонстрировал рынок Индии. Руководство ŠKODA AUTO ожидает постепенного улучшения ситуации с поставками полупроводников во второй половине 2022 года. Кроме того, в компании прогнозируют рост продаж в связи с выходом на мировой рынок новых продуктов, в частности ENYAQ COUPÉ iV и обновленного KAROQ.
Генеральный директор ŠKODA AUTO Томас Шефер (Thomas Schäfer) подчеркивает: «2021 год был одним из самых сложных в истории ŠKODA AUTO. Пандемия COVID-19 и дефицит полупроводников значительно замедлили наш рост. Благодаря гибкости и находчивости всех членов команды ŠKODA, а также тесному сотрудничеству с социальным партнером KOVO и поставщиками, нам удалось успешно управлять компанией в течение года и добиться достойных результатов. Мы ожидаем постепенного улучшения ситуации с поставками полупроводников во второй половине года. Я смотрю вперед с уверенностью: у нас много новых продуктов в разработке, в том числе ENYAQ COUPÉ iV, мы видим высокий спрос со стороны клиентов, а в нашей команде высокомотивированные сотрудники. В долгосрочной перспективе позиции компании значительно улучшатся – она станет еще сильнее в результате процесса трансформации в рамках нашей корпоративной стратегии NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030».
Мартин Ян (Martin Jahn), член правления ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг , добавляет: «Пандемия COVID-19 и нехватка полупроводников привели к увеличению сроков поставок автомобилей в прошлом году. Я хотел бы поблагодарить наших клиентов за доверие к бренду ŠKODA и выразить признательность нашим дилерам за их невероятную самоотверженность в эти трудные времена. Наша продукция весьма востребована во всем мире, и спрос продолжит расти благодаря таким моделям, как ENYAQ iV и новая FABIA. Мы вступаем в 2022 год, продолжая набирать обороты: планируется выход обновленных версий наших самых продаваемых SUV KODIAQ и KAROQ, а также нового ENYAQ COUPÉ iV – первоклассных продуктов, которые, по моему убеждению, вызовут большой интерес у наших клиентов».
В Западной Европе ŠKODA AUTO передала клиентам 409 000 автомобилей в 2021 году, что на 5,9% меньше показателей предыдущего периода (с января по декабрь 2020 года: 434 500). В декабре продажи составили 34 200 единиц (декабрь 2020 года: 41 700).
В Германии , на крупнейшем для компании рынке в мире, в 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 136 800 автомобилей, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (с января по декабрь 2020 года: 161 800 единиц). В декабре поставки составили 14 700 автомобилей, что на 11,5% меньше, чем в 2020 году (в декабре 2020 года: 16 600 единиц).
ŠKODA AUTO добилась заметного роста показателей в Португалии (1 800 автомобилей; +37,4%), Норвегии (9 800 ед.; +36,9%), Ирландии (9 100 автомобилей; +21,8 %), Нидерландах (19 300 автомобилей; +19%) и Испании (24 600 автомобилей; +17%).
В Центральной Европе ŠKODA AUTO передала клиентам в общей сложности 164 100 автомобилей с января по декабрь 2021 года, что на 9,8% меньше, чем годом ранее (за аналогичный период 2020 года: 181 900). В декабре было реализовано 12 200 единиц, что на 16,5% меньше по сравнению с тем же месяцем 2020 года (в декабре 2020 года: 14 600).
В Чешской Республике – на внутреннем рынке ŠKODA AUTO – продажи с января по декабрь 2021 года сократились на 4% до 79 900 автомобилей (с января по декабрь 2020 года: 83 200). В декабре автопроизводитель реализовал 6 700 автомобилей на домашнем рынке (в декабре 2020 года: 7 100; -5%).
В Восточной Европе , за исключением России, ŠKODA AUTO передала клиентам 35 800 автомобилей (с января по декабрь 2020 года: 39 400; -9,2%). В декабре поставки сократились на 39,9% до 2 500 автомобилей (в декабре 2020 года: 4 200).
В России клиентам передано 90 400 автомобилей, что на 4,4% меньше, чем в 2020 году (с января по декабрь 2020 года: 94 600). В декабре ŠKODA AUTO реализовала 7 200 автомобилей (в декабре 2020 года: 9 700; -25,7%).
В 2021 году чешский автопроизводитель передал клиентам в Китае 71 200 автомобилей. Это на 58,8% меньше, чем годом ранее (с января по декабрь 2020 года: 173 000). В декабре ŠKODA осуществила 7 500 поставок в этом регионе (в декабре 2020 года: 16 500; -54,6%).
В Индии ŠKODA AUTO добилась значительного роста в 2021 году после выпуска разработанной специально для этого рынка модели KUSHAQ. Всего в регионе было реализовано 22 800 автомобилей (с января по декабрь 2020 года: 10 900; +108,9%). В декабре 2021 года клиентам передали 3 500 автомобилей (в декабре 2020 года: 1 400; +156,2%).
Обнадеживают показатели и в остальном мире : с января по декабрь 2021 года продажи ŠKODA AUTO увеличились на 20,6% до 85 000 единиц (с января по декабрь 2020 года: 70 500).
Продажи автомобилей ŠKODA AUTO в 2021 г. (в единицах, округлено, по моделям; +/- в процентах по сравнению с 2020 годом):
ŠKODA OCTAVIA (200 800; -22%)
ŠKODA KAMIQ (120 700; -6.1%)
ŠKODA KAROQ (119 200; -13.2%)
ŠKODA FABIA (99 100; -6%)
ŠKODA KODIAQ (98 600; -25.1%)
ŠKODA SUPERB (66 100; -23.2%)
ŠKODA RAPID (63 700; -20.1%)
ŠKODA SCALA (48 200; -23.8%)
ŠKODA ENYAQ iV (44 700; – )
ŠKODA KUSHAQ (12 800; – )
ŠKODA CITIGO e iV (продается только в Европе: 4 400; -70.8 %).
Записаться  на тест-драйв автомобилей ŠKODA  можно у официального дилера «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или по адресу: г.Волгоград, ул.К.Либкнехта,19а, а также на сайте.

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