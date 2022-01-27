



Оперативный штаб Волгоградской области внес изменения в постановление губернатора №179, официально закрепив предложение главы региона об оплате трех дней без больничного работникам с симптомами ОРВИ. О нововведении сообщается в официальном telegram-канале оперштаба, передает ИА «Высота 102».

«Для защиты жителей Волгоградской области от COVID-19, реализации прав на охрану здоровья, региональным оперативным штабом принято решение о внесении изменений в Постановление № 179, а именно рекомендовать работодателям предоставлять работникам с симптомами ОРЗ, ОРВИ три оплачиваемых дня отдыха со дня появления указанных симптомов с сохранением заработной платы для лечения на дому», – говорится в сообщении.

Изменения в постановление №179 вступают в силу со дня официального опубликования.