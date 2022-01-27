Общество

Оперштаб Волгоградской области утвердил правило трех дней без больничного

Общество 27.01.2022 13:52
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27.01.2022 13:52


Оперативный штаб Волгоградской области внес изменения в постановление губернатора №179, официально закрепив предложение главы региона об оплате трех дней без больничного работникам с симптомами ОРВИ. О нововведении сообщается в официальном telegram-канале оперштаба, передает ИА «Высота 102».
«Для защиты жителей Волгоградской области от COVID-19, реализации прав на охрану здоровья, региональным оперативным штабом принято решение о внесении изменений в Постановление № 179, а именно рекомендовать работодателям предоставлять работникам с симптомами ОРЗ, ОРВИ три оплачиваемых дня отдыха со дня появления указанных симптомов с сохранением заработной платы для лечения на дому», – говорится в сообщении. 
Изменения в постановление №179 вступают в силу со дня официального опубликования.
Напомним, предложение о предоставлении сотрудникам с легким недомоганием трех дней на выздоровление без оформления больничного листа было озвучено губернатором Андреем Бочаровым накануне. Его поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Заболевшим сотрудникам в таких случаях необходимо будет направить личное заявление работодателю, в том числе в электронном виде. Идея о трех днях была поддержана также руководителями ведущих предприятий Волгоградской области, о чем сегодня сообщил главе региона председатель совета при губернаторе по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса Сергей Четвериков на рабочей встрече с Бочаровым.

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