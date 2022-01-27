Директора волгоградских заводов поддержали идею оплачивать три дня лечения сотрудников с недомоганием
Общество 27.01.2022 11:40
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27.01.2022 11:40
Руководители предприятий Волгоградской области поддержали предложение губернатора Андрея Бочарова о предоставлении сотрудникам с легким недомоганием трех дней на выздоровление без оформления больничного листа. Об этом главе региона сообщил председатель совета при губернаторе по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса Сергей Четвериков на рабочей встрече. В ней также принял участие член того же совета, депутат городской думы Волгограда, директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев.
Предложение о трех днях было озвучено губернатором Андреем Бочаровым накануне. Его поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Члены комиссии призвали работодателей в Волгоградской области предоставлять работникам с симптомами ОРВИ три оплачиваемых дня отдыха с момента появления признаков болезни с сохранением заработной платы для лечения на дому. Заболевшим сотрудникам в таких случаях необходимо будет направить личное заявление работодателю, в том числе в электронном виде.
На сегодняшней встрече губернатор, Четвериков и Моисеев также обсудили работу промышленного сектора в условиях распространения нового омикрон-штамма и дополнительные меры для сохранения жизни и здоровья работников.
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