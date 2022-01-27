Волгоградских работодателей призвали оплачивать три дня лечения сотрудников с простудой

Общество 27.01.2022 09:07
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27.01.2022 09:07
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела предложение Андрея Бочарова об освобождении сотрудников с первыми симптомами легкой простуды от работы на период до трех дней без больничного листа. По итогам заседания подготовлено обращение к работодателям региона с призывом предоставлять работникам с симптомами острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции трех оплачиваемых дней отдыха со дня появления указанных симптомов с сохранением заработной платы для лечения на дому. Заболевшим сотрудникам в таких случаях необходимо будет направить личное заявление работодателю, в том числе в электронном виде, сообщает ИА "Высота 102".
Подписи под документом поставили заместитель губернатора Волгоградской области, сопредседатель Волгоградской областной трехсторонней комиссии от администрации региона Анна Писемская; председатель Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной Совет профессиональных союзов», сопредседатель Волгоградской областной трехсторонней комиссии от объединений профессиональных союзов Татьяна Гензе; сопредседатель правления регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Волгоградской области», сопредседатель Волгоградской областной трехсторонней комиссии от объединений работодателей Анатолий Бакулин.
Напомним, ранее с таким предложением выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Возможность лечиться дома несколько дней заболевшим сотрудникам необходима из-за существенного увеличения нагрузки на систему здравоохранения и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, подчеркивал глава региона. Многие из заболевших с легкими проявлениями болезни вынуждены сейчас по несколько часов сидеть в поликлиниках, чтобы оформить больничные листы.
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