Губернатор защитил волгоградцев от многочасовых очередей в поликлиниках





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил работодателям давать сотрудникам с симптомами ОРВИ освобождение от работы на три дня без больничного листа. Так волгоградцы смогут лечиться на дому, а если состояние начнет ухудшаться, тогда люди обратятся в поликлинику. Это позволит снизить нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено, поскольку сейчас многие люди в очередях приходят лишь за тем, чтобы взять больничный.

Предложение губернатора прозвучало на совещании с участием депутатов облдумы, представителей регионального отделения ОНФ, руководством региональных общественной и торгово-промышленной палат, бизнес-омбудсмена.

«Анализ обращений жителей в поликлиники показывает, что обращаются не только люди, которые реально нуждаются в помощи медработников, состояние здоровья которых требует постоянного наблюдения врачей и медицинского сопровождения течения болезни, но и значительное количество людей, у которых болезнь проходит легко, даже без повышения температуры, которые нуждаются только в регистрации самого факта болезни и открытии больничного листа, — сказал Андрей Бочаров. — И мы с вами должны понимать, что это только начало атаки штамма «омикрон». По-настоящему пиковые нагрузки еще впереди».

Глава региона отметил, что ежедневный поток пациентов к районным терапевтам буквально за несколько дней уже вырос в пять раз. Решение же освободить работников с симптомами простуды на три дня без больничного позволит обеспечить первоочередное оказание медицинской помощи тем, кому этой действительно необходимо. Люди в очередях будут меньше заражать друг друга и смогут быстрее пройти курс лечения и приступить к исполнению своих должностных обязанностей. Сократится и нагрузка на врачей поликлиник.

Предложение губернатора рассмотрят на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и окончательно утвердят на ближайшем оперштабе. «Предлагаю Волгоградской областной Думе, профсоюзам, уполномоченному по защите прав предпринимателей Волгоградской области, волгоградскому региональному отделению Общероссийского народного фронта, объединениям предпринимателей и работодателей подключиться к этому вопросу незамедлительно», – призвал губернатор.