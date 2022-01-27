Экономика

Сразу пять ИТ-проектов банка «Открытие» победили в конкурсе Global CIO-2021

Экономика 27.01.2022 13:35 Новости компаний
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27.01.2022 13:35 Новости компаний


Проект «Трансформация каналов внутренних коммуникаций» стал победителем в номинации «Порталы», «Конфигуратор рефинансирования ДПА (Этап1) выделили как лучшее CRM-решение в банковском секторе, проект "IRIS - общебанковская MLOps-платформа для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения" выиграл в номинации «Банки и Инвестиции (внутрибанковские сервисы)», проект «Масштабирование технологии RPA» - в номинации «AI/RPA/IoT» категории «Лучшее решение в предметной области». Проект «Внедрение платформы для обмена данными между внутренними системами и банковскими продуктами» наградили как лучшее внедрение обмена данными без перестройки ИТ-ландшафта. Конкурс проводит официальное сообщество ИТ-директоров России Global CIO.
Проект «Трансформация каналов внутренних коммуникаций» позволил сократить время сотрудников на поиск и получение необходимых сервисов, а также сделать удобнее пользования ими на экране смартфона. Все внутренние сервисы для 22 тысяч сотрудников группы «Открытие» были реализованы в едином окне личного кабинета, адаптированы под современные задачи. 
«Отмечу сервис «Сообщества», за счет которого у сотрудников группы появилась полная свобода в определении и создании контента на портале. За первые три месяца работы на новой платформе в банке появилось 75 сообществ, в которых общаются более 2000 сотрудников. Дополнительно было создано 40 продуктов-сервисов, облегчающих нашу корпоративную жизнь, а самые популярные из них реализованы в мобильном приложении», - сообщила Анна Кантер, старший вице-президент, директор департамента коммуникаций банка «Открытие». ИТ-партнером банка в проекте выступал digital-интегратор QSOFT.
Проект «Конфигуратор рефинансирования ДПА» (Этап1), реализованный банком совместно с ИТ-поставщиком T1 Консалтинг в 2021 году, позволил увеличить объем выдачи реструктурированных кредитов наличными и кредитных карт, высвободить резервы банка (около 1,4 млрд рублей на горизонте 2021-2023 годов), а также снизить долговую нагрузку на клиентов. Сотрудники банка получили возможность автоматически изменять условия по кредитным договорам при согласовании клиентом этих более выгодных условий рефинансирования.  Сервис имеет возможность подключаться к любой CRM-системе банка и оптимизирует работу департамента проблемных активов, кол-центра и операционного блока банка «Открытие».
«Проект был реализован за 8 месяцев, в очень сжатые сроки, новыми командами банка и партнера параллельно с реализацией других проектов по оптимизации действующих процессов. Мы полностью автоматизировали рабочее место сотрудников департамента проблемных активов. За счет новых инструментов коммуникации сотрудников с клиентами сократились в разы при повышении качества обслуживания», - отметил Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента развития учетных и аналитических систем банка «Открытие».
Внедрение MLOps-платформы обеспечило банку «Открытие» непрерывность процесса разработки и внедрения моделей машинного обучения и их интеграцию в бизнес-процессы. Развернутая архитектура автоматизирует управление моделями и автоматически переносит их в промышленную среду. Это позволяет снизить операционные риски, сократить до 50 % time-to-market по внедрению моделей в бизнес-процессы.
«Это одна из первых на российском банковском рынке промышленных общебанковских платформ моделирования на принципах MLOps. Она реализована в очень короткие сроки и с очень скромным по меркам общебанковского инфраструктурного проекта бюджетом. От старта проекта до ввода среды применения моделей в промышленную эксплуатацию прошло чуть меньше года. Стоимость внедрения нашей платформы на порядок меньше бюджетов основных проектов-конкурентов в нашей номинации. Таким образом, мы не только первыми среди банков внедряем передовые технологии, но и делаем это очень быстро и значительно эффективнее конкурентов. Система развернута в масштабах всего банка и уже интегрирована со всеми четырьмя системами принятия решения; активно идет миграция банковских моделей и команд разработчиков, на контуре уже работают представители всех data-science подразделений банка (всего 8 команд); запущены в промышленную эксплуатацию онлайн и офлайн модели машинного обучения», - отметила Анастасия Демская, вице-президент, директор департамента интегрированных рисков банка «Открытие». Технологическим партером банка по проекту выступила компания Neoflex.
Благодаря проекту по масштабированию технологии RPA в банке «Открытие» разработано и введено в эксплуатацию более 300 роботов, которые освобождают сотрудников от «рутинных» операций. На данный момент в банке действуют 10 центров роботизации. Идет регулярное обучение сотрудников и их вовлечение в поиск, анализ, разработку и поддержку роботизированных процессов.
«Для нас участие в конкурсе — это возможность заявить рынку о том, что мы - одни из немногих в России и в СНГ, кто смог реализовать в столь сжатые сроки сложный проект по масштабированию технологии RPA по гибридному сценарию. При таком варианте в банке создается Центр компетенций RPA, а в каждом подразделении формируются Центры роботизации, которые хорошо знают бизнес-процессы своего подразделения и могут их оперативно роботизировать. Работая над этим проектом совместно с коллегами из Блока информационных технологий и Департамента информационной безопасности, мы значительно расширили свою экспертизу, нарастили компетенции и подняли статус банка в качестве экспертов на рынке. Сейчас многие коллеги по отрасли обращаются к нам за экспертизой и рекомендациями», - рассказала лидер проекта, старший вице-президент банка «Открытие» Оксана Апейкина. Проект по технологии RPA был реализован банком на платформе компании-разработчика программного обеспечения UiPath.
Проект «Внедрение платформы для обмена данными между внутренними системами по банковским продуктам» позволил обеспечить высокую доступность наших фронтальных каналов в обслуживании клиентов, увеличить скорость ответа систем, сократить нагрузку на корневые системы и повысить пропускную способность.
«Платформа выдерживает нагрузку, в 20 раз превышающую стандартный объем запросов в течение целого рабочего дня. Система гарантирует защиту от утери данных, имеет встроенные средства для обработки данных и расширения функциональности, а также интеграции с другими системами банка. Сейчас система оперирует данными по 57 миллионам счетов и используется во всех отделениях банка», - сообщил Сергей Корсун, вице-президент, заместитель директора департамента поддержки развития бизнеса банка «Открытие». Решение построено на базе Tarantool Data Grid от VK.
Проекты банка «Открытие», победившие в конкурсе Global CIO-2021, получили самую высокую оценку среди других проектов ведущих российских и международных компаний. Эксперты премии оценили масштабы проектов, их сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ-отрасли. Вадим Королев, руководитель проектов Отдела автоматизации задач проектной внутрибанковской деятельности банка «Открытие», был отдельно отмечен ИТ-директорами конкурса наградой «за значительный вклад в развитие сообщества Global CIO».
В этом году конкурс прошел в десятый раз, заявки на участие подали более 300 проектов. 

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