Экономика

СберБанк выдал льготных образовательных кредитов на 9,5 млрд рублей

Экономика 27.01.2022 09:48 Новости компаний
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27.01.2022 09:48 Новости компаний


Портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных СберБанком, достиг 9,5 млрд рублей. Только в 2021 году банк выдал 25 750 таких кредитов на общую сумму 3,25 млрд рублей. 
Чаще всего кредит берут для обучения в Высшей школе экономики (6,9% от всех заявок), РАНХиГС при Президенте РФ (5,1%), МГУ им. Ломоносова (3,4%), Российском университете дружбы народов (3,2%) и Санкт-Петербургском государственном университете (2,2%). Всего же по программе «Кредит на образование с господдержкой» СберБанк работает с 628 вузами, количество которых постоянно увеличивается.   
Самые популярные специальности, для обучения на которых оформляется кредит, — это юриспруденция (10% от всех заявок), экономика (7,9%), менеджмент (6,9%), лечебное дело (4,7%) и лингвистика (2,8%).
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка«Кредит на образование с господдержкой решает важнейшую задачу повышения доступности высшего образования и, в более широком смысле, развития человеческого капитала. Эта программа помогает абитуриентам выбирать вуз и специальность, по которой они действительно хотят учиться, причём условия льготного кредита позволяют максимально снизить ежемесячный платёж во время обучения: в среднем он не превышает тысячи рублей. При этом выплата основного долга по кредиту отложена до тех пор, пока студент не окончит обучение и не найдёт работу».
В конце августа 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 года № 1256 и во исполнение поручения Президента РФ от 10 июня 2020 года Сбербанк снизил ставку по кредитам на образование с господдержкой с 8,5% до 3%. Оформить такой кредит может любой студент вуза, имеющего государственную лицензию, без поручителей, обязательного страхования и залога. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.
Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка.

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