"Работаем в убыток": под Волгоградом перевозчик оставил три хутора без маршруток до победы над ковидом
Общество 26.01.2022 19:46
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26.01.2022 19:46
Жители трех хуторов Городищенского района Волгоградской области остались без транспортного сообщения с областным центром. Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, с сегодняшнего дня предприниматель, который возил жителей хуторов Вертячий, Донской и Песковатка в Волгоград, прекратил свою деятельность. «Мы просто в шоке от этой ситуации. Как мы теперь будем добираться в город – кому-то надо на работу, кому-то – в магазины, поликлиники, аптеки. У меня двое детей, один из них инвалид, и теперь я лишена возможности возить своего больного ребенка в больницу», - говорит возмущенная жительница хутора Песковатка Анна.
Как оказалось, перевозчик – ООО «АвтоТрансПрофи-Волжский» уже направил соответствующее письмо о прекращении перевозок по маршруту №544 «Волгоград-Песковатка» в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В документе поясняется, что транспортное обслуживание данного маршрута прекращается до отмены мер, принятых в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. Корреспонденту ИА «Высота 102» в компании заявили, что вынуждены были принять такое решение. «Из-за коронавируса пассажиров стало гораздо меньше – кто на удаленке, кто на дистанте, да и вообще, люди стараются меньше ездить в общественном транспорте. Последние месяцы мы работаем себе в убыток. С дорогами тоже проблемы. Водители вынуждены были ехать по 5-10 километров в час в ту же Песковатку, потому что дороги не чистят. Мы людям сочувствуем, но в убыток работать не можем», - рассказали в компании перевозчика.
Между тем, в администрации Городищенского района пояснили, что в курсе сложившейся ситуации. «Будем сейчас разбираться. Мы уже обратились в комитет дорожного транспорта и хозяйства Волгоградской области с просьбой дать оценку действиям перевозчика. Он выиграл конкурс на перевозку пассажиров и должен нести ответственность за свои действия. Мы считаем, что это неправильно – бросать пассажиров. Надеемся найти выход», - сообщил и.о. главы Городищенского района Сергей Будников. Он также опроверг заявления перевозчика о нечищенной дороге на Песковатку. «Мы с главой поселения проверили, дороги хорошие», - заверил он.
Но вот что делать сейчас жителям трех хуторов, оставшимся без маршрутки, неизвестно. Жители Песковатки рассказали, что в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, куда они обратились с жалобой, им посоветовали потребовать от главы сельского поселения, чтобы он построил для них поликлинику, магазины и аптеки, дабы не ездить в Волгоград, и заверили, что перевозчик, отказавшись от маршрута, не нарушает закон. Матери ребенка-инвалида Анне, по ее словам, порекомендовали просить для поездок социальное такси.
Остальным, не имеющим инвалидности, придется теперь, скорее всего, пользоваться услугами обычного такси. Правда, столько в хуторах не зарабатывают…
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