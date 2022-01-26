«Был еще теплый»: свидетель рассказал об увиденном в теплице под Волгоградом, где погибли шесть рабочих
Расследования 26.01.2022 16:13
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26.01.2022 16:13
Работник теплицы, где сегодня случилась страшная трагедия, рассказал о том ужасе, который ему пришлось испытать, когда он обнаружил погибших товарищей. Слова мужчины, который сейчас находится в больнице, передал исполняющему обязанности прокурору Волгоградской области Владимиру Мосину глава Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Федор Кадовба. «Когда он увидел своих друзей, выскочил, стал звонить бригадиру, но он не брал трубку. Потом зашел еще раз, прошел уже дальше. Увидел того, который в рубашке, потрогал его, он еще теплый был… Ему стало плохо, он вышел и упал. Потом встал, снова стал звонить…», - говорил взволнованный мужчина, когда на место происшествия приехали следователи и представители прокуратуры.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», шестеро жителей Таджикистана были обнаружены мертвыми в теплице в нескольких километрах от села Рахинка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
По данным следствия, семеро уроженцев ближнего зарубежья прибыли на территорию Волгоградской области для работы в теплицах. Сегодня один из мужчин направился теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали их смерть. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Мужчина, который и нашел тела, в настоящее время доставлен в медицинское учреждение.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода поступали в теплицу.
Фото и видео прокуратуры Волгоградской области.
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