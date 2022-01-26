Как волгоградцев «разводят» в косметических салонах





На территории Волгограда и области продолжают работать организации, предлагающие населению «бесплатные» косметические, омолаживающие и оздоровительные процедуры, а также товары по уходу за лицом и телом. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказали ИА "Высота 102", как избежать опрометчивых покупок товаров и услуг, которые могут обернуться для вас кредитной кабалой.

Как происходит «развод»

Многие из нас сталкивались с тем, что на мобильный телефон звонил представитель подобной компании с предложением пройти бесплатное медицинское обследование и получить процедуры. Слово «бесплатно» для многих является ключевым и люди с готовностью дают своё согласие на визит в салон или центр, бронируют конкретную дату и время, не обращая внимания на то, что представители компании настойчиво напоминают о том, что необходимо взять с собой паспорт, мотивируя это разными причинами.

И вот клиент приходит на приём. В целом диагностика может занять как 20 минут, так и 2 часа. Выглядит это как подсоединение к какому-то аппарату или аппаратам посредством датчиков, после снятия показаний с которых строится некая таблица. В некоторых компаниях необходимо также сдать анализы. После проведения исследования обязательно происходит беседа с сотрудником, в которой клиенту сообщается либо о некоторых проблемах либо сразу же предлагается провести пробную косметологическую либо физиотерапевтическую процедуру.

При этом параллельно человеку дают подписывать какие-то бумаги, говоря, что это всего лишь документ о том, что вы прошли обследование, либо документ о затраченных для вашей диагностики препаратов, либо ещё какой-либо другой документ. Затем всё-таки речь заходит о цене предлагаемых процедур (обычно их количество варьируется от 15 до 25 сеансов) и, когда клиент говорит, что для него это очень дорого, тут же предлагают подписать кредитный договор на очень выгодных условиях, по акции и только сейчас. Причём акция действует только сегодня. Завтра всё будет гораздо дороже. Под воздействием уговоров человек подписывает все документы и уходит.

Пришел, очнулся - кредит

Только придя домой, успокоившись и начав разбирать все документы, человек понимает, что он подписал договор на предоставление платных услуг либо на покупку «чудодейственных» средств в виде биологически-активных добавок по цене 6000 рублей за баночку, а также кредитный договор с одним из банков, работающих на территории нашего города и области. Как правило, сумма кредита может быть значительной.

Осознав все происходящее, потребитель идет в ту же фирму с целью расторжения обоих договоров. При этом обращаем ваше внимание, что это два самостоятельных договора, по каждому из которых есть свои права и обязательства.

Компания не отказывает в расторжении договора, однако, предлагает вам оплатить фактически понесённые ею расходы. Какие, спросите вы, ведь говорили, что диагностика и рекомендации бесплатны? Но окажется, что всё это было не бесплатно, а уже включено в стоимость договора, подписанного вами в тот момент, когда вам рассказывали о состояния вашего здоровья.

Что делать?

Как же так, скажете вы, ведь это незаконно?! Но, увы, требования компании абсолютно законны. Ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" предусматривает, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Компания обязана предоставить вам все документы, подтверждающие данные расходы. В случае, если вы не согласны с их размерами разрешить ваш спор сможет только суд. В соответствии со ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» защита прав потребителей осуществляется судом.

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:

нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его жительства;

жительства или пребывания истца;

заключения или исполнения договора.

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.

Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Однако, несмотря на перечисленные нормы Закона - это не исключает вашего права обратиться в суд с требованием о признании сделки недействительной, что предусмотрено ст. 12 Гражданского кодекса РФ.

Помощь в подготовке искового заявления вы можете получить, обратившись в Консультационный центр для потребителей. Заявление и документы в электронном виде можно направить по почте: kc@fguz-volgograd.ru. При необходимости можно получить консультацию в устной форме по телефону 37-29-19. Также с шаблонами исковых заявлений, имеющейся судебной практикой вы можете ознакомиться на портале ГИР ЗПП https://zpp.rospotrebnadzor.ru/ в разделах «справочник потребителя», «судебная практика».

Подводя резюме всему сказанному, призываем всех потребителей быть предельно бдительными. Внимательно читайте все документы, на которых вас просят поставить подпись, в случае возникновения сомнений не стесняйтесь спрашивать, интересоваться, требовать предоставления необходимых документов. Это прямая обязанность любого продавца или исполнителя услуги разъяснить вам всё о приобретаемом товаре или услуге, особенно, когда речь идёт о вашем здоровье. Если что-то показалось вам подозрительным или ненадёжным, отказывайтесь от подписания каких бы то ни было бумаг и уходите. Запомните, никто не может вас понудить заключить договор!



