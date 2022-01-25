Расследования

«Информацию собирают по крупицам»: в Волгоградской области расширили зону поисков пропавшей школьницы

Расследования 25.01.2022 17:21
0
25.01.2022 17:21


Зона поисков бесследно исчезнувшей 15-летней Айлиты Ли расширена до 5 км в радиусе села Чухонастовка в Камышинском районе Волгоградской области. Полиция, МЧС, военные и волонтеры, в том числе отряда «Лиза Алерт», шаг за шагом прочесывают каждый квадратный метр в надежде найти любую зацепку, сообщили ИА «Высота 102» в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский».
«Весь район поиска разделен на сектора, сейчас обследуются пройденные ранее участки и новые территории, – прокомментировала специалист по связям со СМИ МО МВД России «Камышинский» Марина Агаркова. – Основной объем работ, а он огромный, был проведен в первые восемь дней поиска, теперь многие участки отрабатываются повторно. В частности, полиция заново обходит частные домовладения, так как в первый раз кого-то не было дома - некоторые ездят на работу в Камышин -, их тогда не удалось опросить и осмотреть помещения. Помогают не только военные и добровольцы, но и неравнодушные местные жители. Информацию собирают буквально по крупицам».
Поиски значительно усложняет плохая погода: в Камышинском районе почти не переставая идет снег, из-за сильных метелей сугробы становятся все выше день ото дня. Территорию обследуют только с лавинными зондами (щупами), используются снегоходы, снегоболотоходы, совершаются вылеты квадрокоптеров, которые снимают район поисков сверху. Дополнительным препятствием является практически полное отсутствие мобильного интернета: в Чухонастовке и ее окрестностях ловит только один сотовый оператор.
Напомним, 15-летняя Айлита Ли вышла из дома утром 13 января, отправилась в школу, но на уроки так и не пришла. С заявлением в полицию о пропаже человека обратилась бабушка школьницы. В тот же день были организованы поиски подростка, 14 января было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее его забрали в Главное следственное управление СК РФ для более эффективного расследования. За 12 дней поисковой операции были обследованы дома в селе, в том числе заброшенные здания и элементы инфраструктуры (колодцы, сараи и др.), меловые горы, гроты, пещеры, водоемы. Жители Чухонастовки подозревали в причастности к исчезновению Айлиты водителя хлебовозки Александра Оноприенко, который видел девочку утром 13 января. Мужчина выступил с заявлением в соцсетях и в подробностях описал события того дня.
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
25.01.2022 19:50
Расследования 25.01.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 15:52
Расследования 25.01.2022 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 15:45
Расследования 25.01.2022 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 13:45
Расследования 25.01.2022 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 11:21
Расследования 25.01.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2022 19:29
Расследования 24.01.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2022 15:38
Расследования 24.01.2022 15:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2022 14:29
Расследования 24.01.2022 14:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2022 13:22
Расследования 24.01.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2022 10:51
Расследования 24.01.2022 10:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2022 19:45
Расследования 23.01.2022 19:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2022 09:47
Расследования 23.01.2022 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2022 10:34
Расследования 22.01.2022 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2022 17:58
Расследования 21.01.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2022 12:41
Расследования 21.01.2022 12:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:50
В Волгограде планируют хоронить более 12 тысяч жителей в годСмотреть фотографии
19:40
Как у заболевших волгоградцев находят "омикрон"Смотреть фотографии
18:20
Минздрав поблагодарил волгоградских студентов и ординаторов в Татьянин деньСмотреть фотографии
17:21
«Информацию собирают по крупицам»: в Волгоградской области расширили зону поисков пропавшей школьницыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области число закрытых на карантин школ увеличилось до 44Смотреть фотографии
16:45
«Цифровое образование»: «Ростелеком» подвел итог популярного онлайн-курса в формате нехакатонаСмотреть фотографии
16:42
Волгоградские налогоплательщики пополнили бюджет РФ на четверть триллиона рублейСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде мать ребенка-инвалида незаконно лишили пособияСмотреть фотографии
15:52
СК расследует смертельное отравление угарным газом двоих человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
«Все не уместятся»: чиновники объяснились за очереди в волгоградских поликлиникахСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области осудят риэлтора-мошенницу за кредитные махинацииСмотреть фотографии
15:25
Совместная волна: Волгоград атакует грипп с "омикроном"Смотреть фотографии
14:49
Волгоградская область получила 1440 доз "Спутника-М" для детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
В Волгограде двое младенцев и подросток находятся в реанимации с коронавирусомСмотреть фотографии
14:31
"На выход с вещами": в Волгограде эвакуировали посетителей бизнес-центраСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате потребовал новой экспертизыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде регоператор по обращению с отходами создает «Музей не мусора»Смотреть фотографии
12:20
Запрет на въезд большегрузов сняли в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
Коронавирус поразил запредельное количество жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:38
«Волгоградэнергосбыт» помогает разобраться с начислениями за декабрь 2021 годаСмотреть фотографии
11:33
Волгоградская полиция распутала дело о масштабной контрабанде наркотиков из УкраиныСмотреть фотографии
11:21
Молодой волгоградец в приступе гнева изрезал знакомого ножомСмотреть фотографии
10:36
В листопрокатном цехе на волгоградском заводе «Красный Октябрь» начали масштабный ремонтСмотреть фотографии
10:35
Въезд в Волгоград парализовала 2-километровая пробкаСмотреть фотографии
10:33
Четыре человека пострадали в Волгограде из-за выезда легковушки на встречкуСмотреть фотографии
09:53
Выставка «Сталинградская звезда Давида» открылась в УдмуртииСмотреть фотографии
09:37
Банк «Открытие» продает помещение бывшей гостиницы Classic в центре Волгограда за 24 млн рублейСмотреть фотографии
08:59
ГИБДД закрыла фурам въезд в Волгоград из-за неубранных дорогСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде на залившем дорогу водопроводе устранили течьСмотреть фотографии
19:29
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 