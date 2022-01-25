«Информацию собирают по крупицам»: в Волгоградской области расширили зону поисков пропавшей школьницы
Расследования 25.01.2022 17:21
0
25.01.2022 17:21
Зона поисков бесследно исчезнувшей 15-летней Айлиты Ли расширена до 5 км в радиусе села Чухонастовка в Камышинском районе Волгоградской области. Полиция, МЧС, военные и волонтеры, в том числе отряда «Лиза Алерт», шаг за шагом прочесывают каждый квадратный метр в надежде найти любую зацепку, сообщили ИА «Высота 102» в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский».
«Весь район поиска разделен на сектора, сейчас обследуются пройденные ранее участки и новые территории, – прокомментировала специалист по связям со СМИ МО МВД России «Камышинский» Марина Агаркова. – Основной объем работ, а он огромный, был проведен в первые восемь дней поиска, теперь многие участки отрабатываются повторно. В частности, полиция заново обходит частные домовладения, так как в первый раз кого-то не было дома - некоторые ездят на работу в Камышин -, их тогда не удалось опросить и осмотреть помещения. Помогают не только военные и добровольцы, но и неравнодушные местные жители. Информацию собирают буквально по крупицам».
Поиски значительно усложняет плохая погода: в Камышинском районе почти не переставая идет снег, из-за сильных метелей сугробы становятся все выше день ото дня. Территорию обследуют только с лавинными зондами (щупами), используются снегоходы, снегоболотоходы, совершаются вылеты квадрокоптеров, которые снимают район поисков сверху. Дополнительным препятствием является практически полное отсутствие мобильного интернета: в Чухонастовке и ее окрестностях ловит только один сотовый оператор.
Напомним, 15-летняя Айлита Ли вышла из дома утром 13 января, отправилась в школу, но на уроки так и не пришла. С заявлением в полицию о пропаже человека обратилась бабушка школьницы. В тот же день были организованы поиски подростка, 14 января было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее его забрали в Главное следственное управление СК РФ для более эффективного расследования. За 12 дней поисковой операции были обследованы дома в селе, в том числе заброшенные здания и элементы инфраструктуры (колодцы, сараи и др.), меловые горы, гроты, пещеры, водоемы. Жители Чухонастовки подозревали в причастности к исчезновению Айлиты водителя хлебовозки Александра Оноприенко, который видел девочку утром 13 января. Мужчина выступил с заявлением в соцсетях и в подробностях описал события того дня.
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».
Реклама
В Волгограде планируют хоронить более 12 тысяч жителей в год25.01.2022 19:50
Расследования 25.01.2022 19:50
СК расследует смертельное отравление угарным газом двоих человек в Волгоградской области25.01.2022 15:52
Расследования 25.01.2022 15:52
В Волгоградской области осудят риэлтора-мошенницу за кредитные махинации25.01.2022 15:45
Расследования 25.01.2022 15:45
В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате потребовал новой экспертизы25.01.2022 13:45
Расследования 25.01.2022 13:45
Молодой волгоградец в приступе гнева изрезал знакомого ножом25.01.2022 11:21
Расследования 25.01.2022 11:21
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской области24.01.2022 19:29
Расследования 24.01.2022 19:29
К поискам исчезнувшей под Волгоградом школьницы подключились водители из Казахстана24.01.2022 15:38
Расследования 24.01.2022 15:38
Расстрелявшему подростков волгоградцу грозит до семи лет колонии24.01.2022 14:29
Расследования 24.01.2022 14:29
Осужденный топ-менеджер «Титан-Баррикады» вернет заводу похищенные миллионы24.01.2022 13:22
Расследования 24.01.2022 13:22
«Был одет не по погоде»: в центре Волгограда среди бела дня пропал мужчина24.01.2022 10:51
Расследования 24.01.2022 10:51
«Ни одной зацепки»: в Волгоградской области 11 дней продолжаются поиски пропавшей школьницы23.01.2022 19:45
Расследования 23.01.2022 19:45
Двое безработных месяц закладывали наркотики в двух районах Волгограда23.01.2022 09:47
Расследования 23.01.2022 09:47
Волгоградец бурной ночью доверился незнакомкам и потерял почти полмиллиона22.01.2022 10:34
Расследования 22.01.2022 10:34
Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый день21.01.2022 17:58
Расследования 21.01.2022 17:58
Подрядчику фонда капремонта грозит уголовное дело за потоп в квартирах волгоградцев21.01.2022 12:41
Расследования 21.01.2022 12:41
Реклама