



Зона поисков бесследно исчезнувшей 15-летней Айлиты Ли расширена до 5 км в радиусе села Чухонастовка в Камышинском районе Волгоградской области. Полиция, МЧС, военные и волонтеры, в том числе отряда «Лиза Алерт», шаг за шагом прочесывают каждый квадратный метр в надежде найти любую зацепку , сообщили ИА «Высота 102» в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский».

«Весь район поиска разделен на сектора, сейчас обследуются пройденные ранее участки и новые территории, – прокомментировала специалист по связям со СМИ МО МВД России «Камышинский» Марина Агаркова. – Основной объем работ, а он огромный, был проведен в первые восемь дней поиска, теперь многие участки отрабатываются повторно. В частности, полиция заново обходит частные домовладения, так как в первый раз кого-то не было дома - некоторые ездят на работу в Камышин -, их тогда не удалось опросить и осмотреть помещения. Помогают не только военные и добровольцы, но и неравнодушные местные жители. Информацию собирают буквально по крупицам».

Поиски значительно усложняет плохая погода: в Камышинском районе почти не переставая идет снег, из-за сильных метелей сугробы становятся все выше день ото дня. Территорию обследуют только с лавинными зондами (щупами), используются снегоходы, снегоболотоходы, совершаются вылеты квадрокоптеров, которые снимают район поисков сверху. Дополнительным препятствием является практически полное отсутствие мобильного интернета: в Чухонастовке и ее окрестностях ловит только один сотовый оператор.

Напомним, 15-летняя Айлита Ли вышла из дома утром 13 января, отправилась в школу, но на уроки так и не пришла. С заявлением в полицию о пропаже человека обратилась бабушка школьницы. В тот же день были организованы поиски подростка, 14 января было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее его забрали в Главное следственное управление СК РФ для более эффективного расследования. За 12 дней поисковой операции были обследованы дома в селе, в том числе заброшенные здания и элементы инфраструктуры (колодцы, сараи и др.), меловые горы, гроты, пещеры, водоемы. Жители Чухонастовки подозревали в причастности к исчезновению Айлиты водителя хлебовозки Александра Оноприенко , который видел девочку утром 13 января. Мужчина выступил с заявлением в соцсетях и в подробностях описал события того дня.

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».