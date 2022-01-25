Совместная волна: Волгоград атакует грипп с "омикроном"





Рост заболеваемости гриппом отмечают врачи в Волгограде на фоне неблагополучной ситуации по COVID-19. Как сообщила сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова, сейчас в регионе лабораторно подтверждено 169 случаев гриппа. Преимущественно болеют гриппом в Волгограде. Пока одновременного заражения и гриппом, и COVID-19 в регионе не выявлено, но специалисты серьезно опасаются появления так называемых микст-инфекций.

Ранее сообщалось, в Волгоградской области в этом сезоне выявляют в основном случаи заболеваемости гриппом типа А/H3N2. Его еще называют "гонконгским гриппом". Он опасен осложнениями в виде пневмоний и осложнений на сердечно-сосудистую систему.

Медики отмечают, что сейчас в регионе идет четвертая волна, вызванная омикрон-штаммом коронавируса. Уже сейчас обращаемость в поликлиники в Волгоградской области выросла в 2,5 раза. Пик заболеваемости, как предсказывают специалисты, придется на середину февраля.



