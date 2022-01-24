К поискам исчезнувшей под Волгоградом школьницы подключились водители из Казахстана

Расследования 24.01.2022 15:38
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24.01.2022 15:38
Посты с просьбой откликнуться водителям, проезжавшим мимо села Чухонастовка в Камышинском районе Волгоградской области, где пропала 15-летняя Айлита Ли, появились в соцсетях для автолюбителей из соседнего Казахстана. Аналогичные публикации тиражируются в пабликах ВКонтакте, объединяющих водителей из различных городов России – от Дальнего Востока до Заполярья. Таким образом, поисковый отряд «Лиза Алерт» надеется найти любую зацепку, ведь бесследно исчезнувшая Айлита могла попасть в объектив видеорегистратора.
Айлита Ли пропала 13 января 2022 года в селе Чухонастовка: девочка пошла в школу, однако на уроках так и не появилась. С заявлением об исчезновении в полицию обратилась бабушка школьницы, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подростка ищут 12-й день, однако усилия нескольких сотен человек, включая волонтеров, остаются безрезультатными. Поисковики обследовали все дома, в том числе заброшенные, водоемы, меловые горы, пещеры, гроты – следов нигде нет. В операции используются снегоходы, снегоболотоходы и беспилотники, был совершен вылет на самолете Ан-2. Поисковую операцию усложняет неблагоприятная погода – полиции, МЧС, военным, следователям и добровольцам приходится пробираться через огромные сугробы и использовать лавинные щупы.
Из-за отсутствия следов и зацепок в селе Чухонастовка плодятся и распространяются слухи, в том числе подогреваемые различными гадалками и ясновидящими с YouYube. Жадные до славы эзотерики предсказывают, что девочка еще жива, и ее можно спасти. Часть домыслов обрушились на водителя хлебовозки, который видел Айлиту утром в день исчезновения – мужчине пришлось выступить с официальным заявлением и опровергнуть сельские сплетни.
Поисковые отряды и следствие не теряют надежды и продолжают выполнять свою работу. Напомним, в минувший четверг уголовное дело о пропаже Айлиты председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал в Главное следственное управление ведомства для более эффективного расследования. О результатах Бастрыкину докладывают ежедневно, но за это время официальных комментариев от СК не поступало.
Фото: пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт».
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