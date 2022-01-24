Расследования 24.01.2022 13:22
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24.01.2022 13:22
Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокурора Волгоградской области о взыскании в пользу ФНПЦ «Титан-Баррикады» 117 млн рублей с бывшего заместителя гендиректора волгоградского завода и технического директора ООО ТД «Уральский металл». Сергей Христофоров и Дмитрий Лебедко были осуждены за мошенничество в 2020 и 2021 годах и в настоящее время отбывают срок наказания.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, на заседании установлено, что в 2014 году ОАО «ЦКБ «Титан» и ООО Торговый дом «Уральский металл» заключили договоры на поставку 176 слябов на сумму 117,8 млн рублей. Эти слябы должны были в дальнейшем перекатать в лонжероны стоимостью 78,6 млн рублей. Христофоров и Лебедко были ответственными за исполнение этих договоров. Однако они вступили в преступный сговор, подделали документы, чтобы положить себе в карман 117,8 млн рублей. Христофоров ввел в заблуждение руководство «Титан-Баррикады», убедил их в необходимости заключить новый договор, увеличив его цену до 163,8 млн рублей.
В результате махинаций ОАО «ЦКБ «Титан» оплатило ООО ТД «Уральский металл» фактически невыполненные работы на сумму 117,8 млн рублей. После поступления средств на счета «Уральского металла» деньги обналичили через фирмы-однодневки, которыми в дальнейшем Христофоров и Лебедко воспользовались по своему усмотрению.
Расследование и оперативное сопровождение уголовного дела осуществляло УФСБ России по Волгоградской области. Дмитрий Лебедко был осужден на 2,5 года колонии общего режима, Сергей Христофоров – на 5,5 лет колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей. Добровольно они не возместили многомиллионный ущерб «Титан-Баррикадам», поэтому на защиту интересов оборонного предприятия встал прокурор Волгоградской области.
Адвокат Сергея Христофорова обжаловал решение Тракторозаводского районного суда, указав в жалобе, что сумма ущерба не доказана. Кроме того, он отметил, что Христофоров не считает себя виновным в совершении преступлении. Однако Волгоградский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
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