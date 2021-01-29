Расследования

В Волгограде замдиректора оборонного предприятия «Титан-Баррикады» осудили за мошенничество

Расследования 29.01.2021 09:38
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29.01.2021 09:38


К 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей осужден заместитель генерального директора АО "ФНЦП "Титан-Баррикады" Сергей Христофоров. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал Христофорова виновным в хищении денежных средств предприятия в сумме более 100 миллионов рублей. Сергей Христофоров курировал государственные закупки оборонного предприятия.
Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на материалы расследования ФСБ, о которых говорилось в суде, коммерческая служба АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" во главе с Сергеем Христофоровым, готовила договоры на приобретение лонжеронов для производства автономных пусковых установок ракетных комплексов "Ярс". Следствие установило, что был заключен контракт с ООО "Торговый дом "Уральский металл" на поставку металлопроката на общую сумму 117,86 млн рублей и его перекатку на сумму 78,69 млн рублей. 
В суде установлено, что ответственным за исполнение указанных договоров от ООО ТД "Уральский металл" являлся технический директор Лебедко Д.Л. (осужден приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда от 20 марта 2020 года), от ОАО "ЦКБ "Титан" - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Христофоров.
Вступив между собой в преступный сговор, Лебедко и Христофоров решили не исполнять договор на поставку слябов, а посредством предоставления фиктивных документов относительно изготовления стального металлопроката, получить оплату по указанному договору в сумме 117,86 млн рублей. Согласно преступному умыслу, часть указанных денежных средств предполагалось потратить на приобретение Торговым домом прокатного (привалкового) оборудования для монтажа на ином предприятии, а оставшуюся часть денег разделить и распорядиться по собственному усмотрению. Договор на перекатку слябов в лонжероны они решили расторгнуть и заключить новый, увеличив цену контракта до 163,8 млн рублей. Для реализации совместного преступного умысла Христофоров обещал пролоббировать на своем предприятии увеличение стоимости перекатки стального металлопроката в лонжероны.
Установлено, что Христофоров и Лебедко преднамеренно ввели в заблуждение руководство ОАО "ЦКБ "Титан" относительно полного исполнения ООО ТД "Уральский металл" своих обязательств по договору на поставку 176 слябов. В результате чего волгоградское оборонное предприятие "Титан" произвело необоснованную оплату стоимости контракта за фактически невыполненные работы в сумме 117, 86 млн рублей. После перечисления указанной суммы на расчетный счет  ООО ТД "Уральский металл" денежные средства были обналичены через "фирмы - однодневки". Похищенными деньгами подсудимые распорядились по своему усмотрению.
Согласно достигнутой договоренности, Христофоров получил 4 млн рублей, Лебедко – 91 млн рублей. Часть оставшихся денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО ТД "Уральский металл" от ОАО "ЦКБ "Титан", Лебедко оставил на расчетном счете "Уральского металла" для сокрытия преступной схемы и демонстрации своему руководству наличия прибыли.
Судом также признано право за гражданским лицом на возмещение материального ущерба в сумме 117, 86 млн рублей, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.  
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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