Инновационный подшипник из Волжского вошел в сотню лучших товаров России

Экономика 24.01.2022 11:03
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24.01.2022 11:03
Двухрядный конический подшипник типа HUB UNIT1 принес машиностроительному заводу из Волжского победу на федеральному конкурсе среди производителей «100 лучших товаров России». Инновационный подшипник обеспечивает работоспособность грузовой техники, оснащенной осями с эксплуатационными нагрузками до 12 тонн.
Разработка «ЕПК Волжский» уже запущена в серийное производство и поставляется производителям автоприцепов. Ежемесячно завод выпускает 2 тысячи таких подшипников под маркой 6У-537718КМ, в ближайшее время объемы производства увеличатся для расширения географии поставок. По словам разработчиков ноу-хау из Волжского, оно надежно защищает от влаги, грязи и пыли, обеспечивает продолжительный ресурс и позволяет существенно экономить на обслуживании автоприцепов.
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