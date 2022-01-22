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Снегопад в Волгоградской области продлится еще несколько дней

Полезно знать 22.01.2022 09:41
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22.01.2022 09:41


Все выходные и в понедельник в Волгограде и области будет идти снег. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сегодня и до конца суток, а также ночью 23 января в регионе ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это может привести к повреждению и обрыву линий электропередачи.
В Волгоградском ЦГМС уточнили, что снежная погода задержится в Волгоградской области как минимум до вторника, 25 января. В выходные в районах области прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидаются сильные снегопады, метели, гололедно-изморозевые отложения. Порывы ветра могут достигать до 19 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 0 до -10, а днем – от -4 до -10.
В Волгограде, как прогнозируют метеорологи, осадки будут менее обильными, чем в районах области. Ожидается снег, метель. Утром туман и изморозь. В выходные температура воздуха ночью будет -3...-5º, днем 0...-2º. В понедельник, 24 января, ночью -6...-8º, днем -3...-5º.

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