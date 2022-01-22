Снегопад в Волгоградской области продлится еще несколько дней

Полезно знать 22.01.2022 09:41
0
22.01.2022 09:41
Все выходные и в понедельник в Волгограде и области будет идти снег. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сегодня и до конца суток, а также ночью 23 января в регионе ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это может привести к повреждению и обрыву линий электропередачи.
В Волгоградском ЦГМС уточнили, что снежная погода задержится в Волгоградской области как минимум до вторника, 25 января. В выходные в районах области прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидаются сильные снегопады, метели, гололедно-изморозевые отложения. Порывы ветра могут достигать до 19 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 0 до -10, а днем – от -4 до -10.
В Волгограде, как прогнозируют метеорологи, осадки будут менее обильными, чем в районах области. Ожидается снег, метель. Утром туман и изморозь. В выходные температура воздуха ночью будет -3...-5º, днем 0...-2º. В понедельник, 24 января, ночью -6...-8º, днем -3...-5º.
Реклама
«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусу21.01.2022 16:19
Полезно знать 21.01.2022 16:19
От теории к практике: «Ситиматик-Волгоград» научил гимназистов основам раздельного сбора пластика21.01.2022 10:49
Полезно знать 21.01.2022 10:49
«Горьковка» приглашает волгоградцев на встречу со свидетелями Сталинградской битвы21.01.2022 08:51
Полезно знать 21.01.2022 08:51
Биострахование новорожденных: ценная инструкция для будущих мам19.01.2022 15:42
Полезно знать 19.01.2022 15:42
Воруют стройматериалы и сантехнику: в 2022 году участились кражи с дач россиян19.01.2022 13:49
Полезно знать 19.01.2022 13:49
«Ситиматик-Волгоград»: для удобства жителей открыто несколько каналов связи по вопросам коммунальной услуги вывоза отходов19.01.2022 13:26
Полезно знать 19.01.2022 13:26
Карелия: место, где можно укрепить иммунитет и набраться сил18.01.2022 16:35
Полезно знать 18.01.2022 16:35
«Ситиматик-Волгоград» объяснил получение двух платежек в декабре 2021 года17.01.2022 21:21
Полезно знать 17.01.2022 21:21
Птица в доме и горящие уши: в какие приметы больше всего верят россияне14.01.2022 12:26
Полезно знать 14.01.2022 12:26
Сергиев Посад: вдохновись волшебством старинного города13.01.2022 07:40
Полезно знать 13.01.2022 07:40
Что такое сертификация и зачем существуют органы по сертификации12.01.2022 16:24
Полезно знать 12.01.2022 16:24
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с погодной «лихорадки»09.01.2022 08:45
Полезно знать 09.01.2022 08:45
В Волгоградской области после оттепели ударят морозы до -20º02.01.2022 10:48
Полезно знать 02.01.2022 10:48
Тест: Насколько хорошо ты знаком с новогодними традициями?31.12.2021 17:39
Полезно знать 31.12.2021 17:39
Почему выгодно купить смартфон Xiaomi Redmi Note 10 PRO в интернет-магазине МТС29.12.2021 15:33
Полезно знать 29.12.2021 15:33
Реклама