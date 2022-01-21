



Быстрее всего омикрон-штамм коронавируса будет распространяться в крупных коллективах, среди детей и там, где не проводится в должной мере вакцинация и ревакцинация. Такое предположение высказал сегодня в докладе на заседании оперштаба председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, сообщает ИА «Высота 102». Также в группе риска остаются пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Глава облздрава отметил, что ровно неделю назад ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе расценивалась как стабильная. Однако в течение последних дней врачи зафиксировали 84-процентный рост числа обращений в поликлиники пациентов с признаками респираторных заболеваний. Количество госпитализированных за неделю выросло в регионе на 37%.

«Выявленные первые случаи штамма «омикрон» в Волгоградской области также не предполагают оптимистические прогнозы дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в регионе», – подчеркнул Себелев. Тем не менее, волгоградские врачи рассчитывают, что высокий уровень вакцинации и ревакцинации позволят снизить взрывной характер распространения омикрон-штамма – в Волгоградской области от COVID-19 привито 89,86% от плана. В волгоградских поликлиниках и больницах вакцинировались 45,9 тысяч сотрудников, что составляет 99% от общего числа. Повторно привились от ковида 17,6 тысяч медиков (38,5%).

Для борьбы с пандемий во время очередной волны, вызванной «омикроном», облздрав сформирует обширный кадровый резерв. Это 2,5 тысячи врачей, которые обычно не работают с инфекционной патологией, 500 студентов медицинского университета и колледжа. «Кроме того, в резерве для направления на практическую подготовку находится 320 студентов медицинского университета, 300 клинических ординаторов и 700 студентов медицинского колледжа. К работе с населением планируем привлечь 250 волонтеров-медиков», – сообщил Себелев.

По прогнозам облздрава, в период пиковых нагрузок на одного врача может прийтись порядка 100 заболевших, и тогда даже с привлечением дополнительных сил очно охватить всех пациентов будет невозможно. Поэтому комитет планирует максимально задействовать силы регистратур и операторов колл-центра. Вместе с тем, врачи планируют активно работать на выездах к пациентам, причем не только для осмотров и назначений, но и взятия тестов и доставки лекарств.

«Проведены расчеты потребности [в лекарственных средствах] на 2022 год, направлена заявка в адрес Минздрав РФ с расчетом потребности до апреля 2022 года включительно на сумму 1,4 млрд рублей, – сказал Анатолий Себелев. – Также в 2022 году из регионального бюджета выделено 700 млн рублей на закупку лекарственных средств, в настоящее время проводятся закупочные мероприятия».