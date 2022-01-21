«Горьковка» приглашает волгоградцев на встречу со свидетелями Сталинградской битвы





Фотовыставка «Дети Сталинграда: до и после» откроется 27 января в библиотеке имени М. Горького. Выставка организована при поддержке Волгоградской общественной организация «Дети Сталинграда». В экспозицию вошли фотографии из семейных альбомов жителей осаждённого Сталинграда, переживших с августа 1942 по февраль 1943 года ужасы массированных бомбардировок и военных действий.

Как сообщают организаторы выставки, многие фотографии экспонируются впервые и у каждой своя уникальная история. На выставке также представлены фотографии наших знаменитых земляков: академика РАН, слависта Олега Трубачева, кинорежиссера Элема Климова и его брата, кинодраматурга Германа Климова, археолога и профессора Волгоградского социально-педагогического университета Владислава Мамонтова, дизайнера Сталинградского тракторного завода Олега Ширяева.

На открытии посетители смогут встретиться и пообщаться с живыми свидетелями Сталинградской битвы, фотографии которых вошли в экспозицию.

Данная выставка – это начало большой работы ВОО «Дети Сталинграда» по сбору и обработке фотосвидельств коренных жителей нашего города, рассказывающих о быте и традициях Царицына–Сталинграда–Волгограда.

Выставка приурочена ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и будет экспонироваться до 27 февраля 2022 года в Выставочном зале 4-го этажа в режиме работы Библиотеки по адресу: ул. Мира, 15. При посещении мероприятия необходимо предъявить документ о вакцинации.