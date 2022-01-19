



Экстренные службы обследовали здания 42 школ и 62 детских садов в Тракторозаводском и Дзержинском районах Волгограда, куда поступили анонимные сообщения о минировании . Угрозы не обнаружено, эвакуация не проводилась, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, сегодня утром стало известно о массовой рассылке анонимных сообщений о минировании в школы и детские сады Волгограда. Подобные электронные письма с угрозами не в первый раз поступают в образовательные учреждения, чтобы дестабилизировать их работу. Садики и школы, куда прислали сообщения о минировании, по утвержденным алгоритмам обследуют экстренные службы: возле зданий замечены машины полиции, Росгвардии, МЧС и кареты скорой помощи. Людей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Между тем, родителей учеников лицея №5 в Центральном районе Волгограда сегодня до полудня попросили в течение получаса забрать своих детей домой в связи с экстренной эвакуацией во всех трех корпусах. Соответствующее сообщение распространили по родительским чатам во всех классах, из него следует, что уроки сегодня не возобновятся. Учеников, особенно начальных классов, отпускают по домам только с родителями.

В социальных сетях также сообщалось об эвакуации школ №№81, 84, 96, гимназий №1 и №7 в различных районах Волгограда. В комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и администрации Волгограда от комментариев по данной ситуации воздержались.