В эвакуированных школах Волгограда отменяют уроки





Родителей учеников лицея №5 в Центральном районе Волгограда попросили в течение получаса забрать своих детей домой в связи с экстренной эвакуацией во всех трех корпусах. Соответствующее сообщение распространили по родительским чатам во всех классах, сообщает ИА «Высота 102». Из него следует, что уроки сегодня не возобновятся. Учеников отпускают по домам только с родителями.

В социальных сетях также сообщается об эвакуации школ №№81, 84, 96, гимназий №1 и №7 в различных районах Волгограда. В комитете образования, науки и молодежной политики от комментариев данной ситуации воздержались.



