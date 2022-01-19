В эвакуированных школах Волгограда отменяют уроки

Общество 19.01.2022 12:08
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19.01.2022 12:08
Родителей учеников лицея №5 в Центральном районе Волгограда попросили в течение получаса забрать своих детей домой в связи с экстренной эвакуацией во всех трех корпусах. Соответствующее сообщение распространили по родительским чатам во всех классах, сообщает ИА «Высота 102». Из него следует, что уроки сегодня не возобновятся. Учеников отпускают по домам только с родителями.
В социальных сетях также сообщается об эвакуации школ №№81, 84, 96, гимназий №1 и №7 в различных районах Волгограда. В комитете образования, науки и молодежной политики от комментариев данной ситуации воздержались.
Напомним, о массовой эвакуации школ и детских садов в Волгоградской области из-за анонимных сообщений о минировании стало известно сегодня утром. Подобные электронные письма с угрозами не в первый раз поступают в школы и детские сады, чтобы дестабилизировать их работу. Все учреждения и экстренные службы региона действуют по утвержденным алгоритмам, людей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Аналогичные ситуации с массовой эвакуацией образовательных учреждений из-за сообщений о минировании происходят сегодня и в других регионах страны.
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