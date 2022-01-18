Волгоградцев просят не играть с незнакомцами на бирже

Происшествия 18.01.2022 13:28
0
18.01.2022 13:28
Многомиллионный ущерб вместо обещанной прибыли за минувшие сутки получили двое жителей Волгоградской области после звонков лжеброкеров. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, незнакомцы представлялись модераторами сервиса для инвестиций на фондовом рынке. Так, 54-летний житель Жирновского района, доверившись собеседнику, для получения прибыли перечислил на несколько неустановленных счетов 780 тысяч рублей. Аналогичным способом аферист обманул и 51-летнюю женщину в Камышинском районе. Через мобильное банковское приложение она перевела на счет мошенника свыше 1 миллиона рублей.
Полицейские просят жителей региона не верить таким звонкам. "Если вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств - стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, а иностранные брокеры не имеют право осуществлять брокерскую деятельность на территории РФ без соответствующей лицензии Центрального Банка", - сообщили в главке МВД.
Реклама
Тайник с героином рассекретили силовики на юге Волгограда18.01.2022 16:45
Происшествия 18.01.2022 16:45
Тело заключенного нашли в одиночной камере СИЗО в Волгоградской области18.01.2022 14:29
Происшествия 18.01.2022 14:29
На севере Волгограда прорвало канализационный коллектор18.01.2022 14:15
Происшествия 18.01.2022 14:15
В Волгоградской области без тепла остались многоэтажки, 2 детсада и ГИБДД18.01.2022 13:42
Происшествия 18.01.2022 13:42
В Волгоградской области замело федеральную трассу на подъезде к Камышину18.01.2022 11:36
Происшествия 18.01.2022 11:36
Автобус из Астрахани пробил колесо на снежной трассе под Волгоградом18.01.2022 09:53
Происшествия 18.01.2022 09:53
Жилгородок в Волгограде сковали пробки из-за череды несуразных ДТП (ВИДЕО)17.01.2022 16:40
Происшествия 17.01.2022 16:40
Загоревшийся на дороге автомобиль потушили снегом в Волгоградской области17.01.2022 16:30
Происшествия 17.01.2022 16:30
В Волгограде «Газель» вытолкнула автобус с пассажирами в сугроб17.01.2022 15:41
Происшествия 17.01.2022 15:41
В Волгограде пролетевший на «красный» грузовик покалечил водителя иномарки17.01.2022 11:22
Происшествия 17.01.2022 11:22
В Волгоградской области сотни домов и школа остались без воды17.01.2022 11:01
Происшествия 17.01.2022 11:01
Силовики задержали в Волгограде криминального курьера (ВИДЕО)17.01.2022 10:17
Происшествия 17.01.2022 10:17
В Волгограде двойное ДТП с грузовиком спровоцировало пробку на Третьей продольной16.01.2022 16:32
Происшествия 16.01.2022 16:32
Жители поселка в Волгограде второй день ждут света16.01.2022 15:45
Происшествия 16.01.2022 15:45
"Живем во мраке и замерзаем": в нескольких домах Волгограда нет света третий день16.01.2022 14:15
Происшествия 16.01.2022 14:15
Реклама