Волгоградцев просят не играть с незнакомцами на бирже





Многомиллионный ущерб вместо обещанной прибыли за минувшие сутки получили двое жителей Волгоградской области после звонков лжеброкеров. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, незнакомцы представлялись модераторами сервиса для инвестиций на фондовом рынке. Так, 54-летний житель Жирновского района, доверившись собеседнику, для получения прибыли перечислил на несколько неустановленных счетов 780 тысяч рублей. Аналогичным способом аферист обманул и 51-летнюю женщину в Камышинском районе. Через мобильное банковское приложение она перевела на счет мошенника свыше 1 миллиона рублей.

Полицейские просят жителей региона не верить таким звонкам. "Если вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств - стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, а иностранные брокеры не имеют право осуществлять брокерскую деятельность на территории РФ без соответствующей лицензии Центрального Банка", - сообщили в главке МВД.



