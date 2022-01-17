Экономика

Продолжается регистрация в студенческий акселератор Сбера SberStudent с образовательным контентом от Stanford Online

Экономика 17.01.2022 12:34 Новости компаний
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17.01.2022 12:34 Новости компаний


Регистрация в общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников SberStudent продолжится до 14 февраля 2022 года. Участие в программе бесплатное. Программа акселератора разработана на основе контента от Stanford Online. Участники пройдут образовательный модуль по теме предпринимательства и смогут запустить собственный технологический стартап. Победители разделят призовой фонд от Сбера, получат гранты от Moscow Seed Fund, а также смогут рассчитывать на преференции при обучении в вузах.
Принять участие в акселераторе могут все желающие, для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или даже идея. Первый этап программы предусматривает онлайн-курс по основам технологического предпринимательства — участники научатся анализировать соответствие продукта рынку, выстраивать бизнес-модель, находить заказчиков, а также использовать техники дизайн-мышления — все это поможет им создать свой проект с нуля.
Второй этап проходит в командном формате — участники объединятся вокруг наиболее перспективных идей и продолжат развивать собственные проекты под руководством менторов. На третьем этапе — Демо-дне — лучшие команды представят свои проекты топ-менеджменту Сбера и инвесторам, а также корпорациям – потенциальным заказчикам.
Ожидается, что в 2022 году участниками SberStudent станут 25 тысяч студентов и научных сотрудников со всей России. 
В 2021 году участие в программе приняли 12 тысяч студентов, аспирантов и научных сотрудников со всей страны. Познакомиться с составом команд-победителей и посмотреть их выступления можно по ссылке.

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