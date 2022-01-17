Жители Волгоградской области активно пользуются цифровыми картами Сбера





В Волгоградской области за период январь – ноябрь 2021 года было выпущено около 32 тысяч цифровых карт Сбера. Наибольшее количество виртуальных карт, а именно около 35% от общего числа, клиенты Сбера оформили в первый квартал минувшего года.

Цифровая карта выпускается сроком на 3 года. Для оформления и активации потребуется несколько минут. Обслуживание ее бесплатно. Для оплаты покупок в супермаркетах и других различных магазинах карту необходимо загрузить в мобильный кошелек – ApplePay, SamsungPay, AndroidPayили MirPaу. Цифровые карты могут быть как дебетовыми, так и кредитными.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Рост бесконтактных платежей в современном мире делает виртуальные карты более востребованными среди наших клиентов. Цифровая СберКарта –это полный аналог привычной пластиковой банковской карты, а пользоваться ей можно с помощью смартфона.Это очень удобно, потому что телефон всегда под рукой.Оформитьтакую карту можно в приложении СберБанк Онлайн за несколько минут. И к тому же, она более экологична: на производство не затрачивается пластик и после окончания срока действия её не надо утилизировать».

По данным СберИндекса, который опубликовал данные о новогоднем онлайн-шопинге, число россиян, приобретающих подарки к Новому году онлайн, с 2019 года удвоилось и составило в 2021 году не менее 5,6 млн человек.



