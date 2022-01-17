Жители Волгоградской области активно пользуются цифровыми картами Сбера

Экономика 17.01.2022 11:44 Новости компаний
0
17.01.2022 11:44 Новости компаний
В Волгоградской области за период январь – ноябрь 2021 года было выпущено около 32 тысяч цифровых карт Сбера. Наибольшее количество виртуальных карт, а именно около 35% от общего числа, клиенты Сбера оформили в первый квартал минувшего года.
Цифровая карта выпускается сроком на 3 года. Для оформления и активации потребуется несколько минут. Обслуживание ее бесплатно. Для оплаты покупок в супермаркетах и других различных магазинах карту необходимо загрузить в мобильный кошелек – ApplePay, SamsungPay, AndroidPayили MirPaу. Цифровые карты могут быть как дебетовыми, так и кредитными.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Рост бесконтактных платежей в современном мире делает виртуальные карты более востребованными среди наших клиентов. Цифровая СберКарта –это полный аналог привычной пластиковой банковской карты, а пользоваться ей можно с помощью смартфона.Это очень удобно, потому что телефон всегда под рукой.Оформитьтакую карту можно в приложении СберБанк Онлайн за несколько минут. И к тому же, она более экологична: на производство не затрачивается пластик и после окончания срока действия её не надо утилизировать».
По данным СберИндекса, который опубликовал данные о новогоднем онлайн-шопинге, число россиян, приобретающих подарки к Новому году онлайн, с 2019 года удвоилось и составило в 2021 году не менее 5,6 млн человек.
Реклама
Продажа недостроенного ТЦ в Волгограде забуксовала из-за судебных споров17.01.2022 20:20
Экономика 17.01.2022 20:20
Сбер запустил обучающий курс по теме исламского финансирования17.01.2022 15:33
Экономика 17.01.2022 15:33
ВТБ Капитал Инвестиции в пятницу зафиксировали новый рекорд в объемах сделок с ценными бумагами17.01.2022 15:24
Экономика 17.01.2022 15:24
Продолжается регистрация в студенческий акселератор Сбера SberStudent с образовательным контентом от Stanford Online17.01.2022 12:34
Экономика 17.01.2022 12:34
Фонд ВТБ Капитал Инвестиции приобрел складской комплекс Адмирал в Подмосковье17.01.2022 11:40
Экономика 17.01.2022 11:40
ВТЗ систематизирует работу по ESG-повестке в рамках общей политики ТМК17.01.2022 10:44
Экономика 17.01.2022 10:44
Группа банка «Открытие» объявила о двукратном росте факторингового бизнеса по итогам 2021 года14.01.2022 18:58
Экономика 14.01.2022 18:58
Банк «Открытие» и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг и сервисов14.01.2022 17:29
Экономика 14.01.2022 17:29
Банк «Открытие»: почти 40% жителей ЮФО сократили расходы на новогодние праздники по сравнению с 2021 годом14.01.2022 15:05
Экономика 14.01.2022 15:05
ВТБ Капитал Инвестиции продолжает дарить акции за прохождение обучающего курса14.01.2022 14:19
Экономика 14.01.2022 14:19
Банк «Открытие»: новые ограничения из-за «омикрона» отсрочат возврат экономики еврозоны к докризисному уровню14.01.2022 12:42
Экономика 14.01.2022 12:42
ВТБ снизил минимальную ставку по автокредитам без залога до 4,5%14.01.2022 10:21
Экономика 14.01.2022 10:21
ВТБ: южане в три раза увеличили траты за рубежом в новогодние каникулы13.01.2022 17:15
Экономика 13.01.2022 17:15
В Волгограде за неделю бензин подорожал почти на полрубля13.01.2022 16:39
Экономика 13.01.2022 16:39
Банк «Открытие»: цены на никель обновили десятилетний максимум13.01.2022 16:06
Экономика 13.01.2022 16:06
Реклама