В Госдуме РФ призвали регионы отменить QR-коды

Федеральные новости 17.01.2022 10:58
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17.01.2022 10:58
На фоне решения правительства отложить законопроект о QR-кодах логично отменить соответствующие ограничения в регионах, заявил руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, сообщили ИА «Высота 102» в Госдуме РФ.
«Правительство приняло единственно правильное решение, на котором настаивала наша фракция – отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Теперь логично отменить коды в регионах, которые успели их ввести до решений на федеральном уровне, – считает Сергей Миронов. – QR-коды приводят к потерям бизнеса, росту социального напряжения и сегрегации людей. Они не служат борьбе с пандемией, особенно на фоне появления новых штаммов. Мы видим, что даже в странах, где введены самые жесткие ограничения, заболеваемость «омикроном» зашкаливает. О QR-кодах надо забыть раз и навсегда». Для эффективной борьбы с пандемией нужные другие меры, заявили в Госдуме.
«В первую очередь, бесплатное массовое тестирование, которое помогло многим странам в борьбе с «дельтой». Сейчас, на фоне распространения «омикрона», в Китае тестируют миллионные города, в США планируют раздать населению миллиард тестов, – отмечает Сергей Миронов. – Вместо QR-кодов нам нужно вводить бесплатное тестирование – и в общественных местах, и на дому. Кроме того, не стоит забывать и о соблюдении социальной дистанции, ношении масок. На новогодние праздники некоторые регионы отменили QR-коды и получили массовые скопления людей, не соблюдающих вообще никаких правил. Не нужно метаться из крайности в крайность. Ограничений социальных прав быть не должно, должна быть социальная ответственность».
Напомним, на прошлой неделе в правительстве РФ решили отложить рассмотрение закона о QR-кодах в общественных местах. Это решение в кабмине объяснили неопределенностью ситуации с распространением штамма «омикрон». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроект, который уже успели принять в первом чтении после скандального обсуждения, будет снят с рассмотрения. Однако на днях президент Владимир Путин поручил его доработать до 30 января. Сегодня, впрочем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что поручения президента признаны устаревшими и Кремль отказался от доработки этого законопроекта.
В Волгоградской области QR-коды в общественных местах стали действовать с 25 октября 2021 года. Без сертификата о прививке или перенесенном заболевании нельзя посещать кафе, бани, салоны красоты, ТРЦ, также без него не продадут билет на междугородние автобусы.
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