Десятки легковых автомобилей застряли в снежном плену в Волгограде











Несколько десятков легковых автомобилей оказались заблокированы на улице Казахской в Советском районе Волгограда из-за мощного снегопада. Более трех часов машины, в которых находятся в том числе дети, не могут проехать по обоим направлениям движения. Волгоградцы сообщили о бедствии в экстренные службы, однако до настоящего времени спецтехника не расчистила проезд, сообщили ИА «Высота 102» попавшие в снежный плен автомобилисты.

«Мы ехали со стороны поселка Горьковский, когда поняли, что дальше проехать не можем, – рассказала Анастасия Абдуллаева. – Обратно поехать уже страшно, там, скорее всего, тоже сильно замело, как и на Казахской – здесь уже двери с трудом открываются, а что в той стороне – одному Богу известно. Мы звонили 112, сказали, что вызов принят, и уже три с половиной часа мы ждем грейдер или еще какую-нибудь технику, которая нас вызволит».





По данным информагентства, также занесена дорога на поселок Новый Рогачик, улицы в СНТ «Дружба» в Советском районе.

Ранее вечером в администрации Волгограда сообщили, что в условиях усиливающейся снежной метели дорожные предприятия до начала часа пик выполнили очередную обработку и очистку главных городских дорог.

«Со снижением вечернего дорожного трафика к 20.30 предприятия вновь вернутся на главные дороги для продолжения уборки. Вместе с тем на ранее обработанных дорогах продолжается сбор и вывоз собранных снежных масс. В этих работах задействованы автогрейдеры, погрузчики, самосвалы и другая специализированная техника», – сообщили в мэрии. Работы продолжатся без остановки.

По данным Волгоградского ЦГМС, вечером с сохранением до конца суток 14 января, а также утром и днем 15 января в Волгограде ожидается очень сильный ветер с порывами до 31 м/с, очень сильный снег, что может привести к ухудшению видимости и переметам на дорогах, порывам линий связи и электропередачи, повреждениям легких строений, рекламных конструкций.

Городские дорожно-коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не препятствовать работе снегоуборочной техники, не оставлять автомобили на неорганизованных парковках. Автомобилистов убедительно просят избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

Фото: Анастасия Абдуллаева/видео: Александр Петров.