Экономика

Группа банка «Открытие» объявила о двукратном росте факторингового бизнеса по итогам 2021 года

Экономика 14.01.2022 18:58
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14.01.2022 18:58


Объем портфеля «Открытие Факторинг» (входит в группу банка «Открытие») достиг 45,3 млрд рублей. В течение прошлого года услугами компании воспользовались 794 клиента.
Факторинговый бизнес группы развивается благодаря интересу крупных компаний к факторингу как способу расчета с поставщиками и подрядчиками, а также гибкости «Открытие Факторинг» в разработке индивидуальных решений для клиентов. Развитие собственного платформенного ИТ-решения позволило упростить доступ поставщиков, дебиторов и принципалов к эффективным инструментам управления оборотным капиталом.
Александр Пестов, генеральный директор «Открытие Факторинг»: «Результат 2021 года – рекордный для «Открытие Факторинг». Это стало возможным благодаря трансформации бизнес-процессов, расширению продуктовой линейки и усилению команды. Реализованные сделки позволили нарастить объемы финансирования в телекоммуникационной, нефтяной отрасли и реальном секторе. Кроме того, нам удалось предложить инновационные решения для крупнейших маркетплейсов и логистических компаний. В 2022 году наша команда продолжит повышать технологичность бизнеса, улучшать клиентский путь и расширять продуктовый ряд».

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