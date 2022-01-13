Экономика

Югорский лыжный марафон-2022 пройдет в новом формате при поддержке банка «Открытие»

Экономика 13.01.2022 12:54
0
13.01.2022 12:54


Девятый Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк «Открытие», пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 апреля. Особенностью нынешнего марафона станет отдельный забег на 50 км классическим стилем. Этот забег наряду с отменой регистрационного сбора, как считают организаторы, позволит дополнительно привлечь новых профессиональных участников гонки.
Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. Его организаторы  – правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и банк «Открытие». Каждый год на это спортивное событие в столицу Югры приезжают тысячи гостей и участников из России и других стран. В прошлом году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,8 тыс. человек - и стал третьим лыжным марафоном в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.
Участие в марафоне будет бесплатным. Как и в 2021 году регистрационный сбор отменен, единственным требованием организаторов будет наличие QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании.
В первый день, 8 апреля, спортсмены и любители пробегут 50 километров классическим стилем. На следующий день, 9 апреля, состоится массовый старт, лыжники выйдут на дистанции в 5, 25 и 50 километров свободным стилем. В «очной» форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, для спортсменов от 65 лет и старше марафон пройдет в «заочном» формате. На дистанции 25 и 50 км допускаются спортсмены старше 18 лет. Зарегистрироваться на марафон можно будет на сайте марафона ugraloppet.ru с 17 января.
«В этом году спортивный праздник в Югре продлиться дольше – теперь лыжники будут соревноваться два дня. Марафон стал ближе к формату международных лыжных марафонов, которые предусматривают отдельные забеги классическим и свободным, коньковым стилем. Банк «Открытие» - традиционный партнер марафона. И я рад, что в этом году мы остаемся верным другом и партнером этого значимого для ХМАО-Югры, и для любителей спорта праздника», – отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Официальными информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI, а также Metaratings.ru и информационно-аналитический портал siapress.ru.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
13.01.2022 14:22
Экономика 13.01.2022 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2022 11:27
Экономика 13.01.2022 11:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2022 09:36
Экономика 13.01.2022 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2022 18:48
Экономика 12.01.2022 18:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2022 15:32
Экономика 12.01.2022 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2022 13:36
Экономика 12.01.2022 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2022 13:07
Экономика 12.01.2022 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2022 16:55
Экономика 11.01.2022 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2022 14:37
Экономика 11.01.2022 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2022 10:35
Экономика 11.01.2022 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2022 10:14
Экономика 11.01.2022 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.01.2022 18:57
Экономика 10.01.2022 18:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.01.2022 14:04
Экономика 10.01.2022 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.01.2022 14:02
Экономика 10.01.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.01.2022 14:00
Экономика 10.01.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:56
Движение назад: машины скатываются с горки на заснеженной дороге Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:28
В волгоградской глубинке ряд школ пошли на удаленку из-за снегопадаСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде пассажиры толкали застрявшую в снегу маршрутку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Микроавтобус и легковушка сгорели после лобового удара в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде грузовик насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
12:19
Ольга Зубарева высказалась о вакцинации волгоградских детейСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде две сотрудницы клининговой фирмы отравились парами моющих средствСмотреть фотографии
11:49
Самое время: 38 елей высадили в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Волгоградский губернатор перед "омикроном" повторно ревакцинировался от COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Волгоградские полицейские вытолкали из снежного плена застрявшую легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
Коробки с нелегальным табаком нашли волгоградские полицейские в автобусах из МосквыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
В Волгограде выпала половина месячной нормы осадковСмотреть фотографии
10:00
В хуторе Волгоградской области в пожаре погибли мать с сыномСмотреть фотографии
09:50
Иномарка повисла на отбойнике на рокадной дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:20
Эксперты подтвердили ценность памятника Ленину в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде из-за ДТП на заснеженной дороге встали троллейбусыСмотреть фотографии
22:07
На оптово-строительном рынке на Тулака в Волгограде загорелся складСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
Волгоградская область заказала первую партию «Спутник М» для подростковСмотреть фотографии
20:00
Аферисты «повесили» на волгоградца две тысячи фальшивых полисов ОСАГОСмотреть фотографии
19:12
Две тысячи заболевших в сутки ожидают в Волгоградской области из-за «омикрона»Смотреть фотографии
17:26
"Никому мы не сдались": в Волгограде забыли расчистить подходы к школамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
С улиц Волгограда пропал востребованный у горожан автобусСмотреть фотографии
15:46
Администрация Волгограда может переехать в шикарное здание с колоннамиСмотреть фотографии
15:41
В мэрии Волгограда нашли оправдание проигранной борьбе с гололедомСмотреть фотографии
15:33
Коммунальщики починили частный водопровод после потопа в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
15:26
Осужденному грозит новый срок за насилие в волгоградской колонииСмотреть фотографии
13:53
В Волгоградской области готовятся к вакцинации подростковСмотреть фотографии
12:42
Эксперты назвали сроки распространения «омикрона» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской области втрое уменьшилось число госпитализированных с COVID-19Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 