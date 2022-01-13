Иномарка повисла на отбойнике на рокадной дороге в Волгограде





Снежный «апокалипсис» спровоцировал десятки ДТП по всему Волгограду, в том числе на магистральных улицах города, где проходит основной поток автомобилей и маршруты общественного транспорта. На Нулевой продольной магистрали из-за столкновения Skoda Kodiaq и Hyundai Getz последний автомобиль «запрыгнул» и повис на разделительном ограждении. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.





На заснеженной дороге минувшим вечером занесло и два автобуса на маршруте №85 в микрорайоне Родниковая долина. По данным полиции, в результате инцидента пострадавших нет. Водители автобусов по прибытию экипажа ГИБДД отказались от оформления ДТП.





Напомним, сегодня около 08.00 столкновение двух легковых автомобилей остановило движение троллейбусов в центре Волгограда на проспекте им. Ленина в сторону Тракторозаводского района.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области; Instagram микрорайона Родниковая долина.