Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об одновременном заражении гриппом и коронавирусом

Здравоохранение 10.01.2022 16:25
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10.01.2022 16:25
В начале 2022 года в Волгоградской области количество обратившихся за медицинской помощью с симптомами острого респираторного заболевания в Волгоградской области снизилось по сравнению с последней неделей прошлого 2021 года на 31%. По данным еженедельного мониторинга показатель заболеваемости ОРВИ в целом по области составил 43,7 на 10 тысяч населения - ниже недельного эпидпорога на 5%. Среди взрослого населения пороговое значение заболеваемости выше расчетного уровня на 76%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
По результатам лабораторного мониторинга на перовой календарной неделе 2022 года отмечалась совместная циркуляция как вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, риновируса, метапневмовиурса, COVID-19), так и гриппа типа А/H3N2.
Между тем, в Роспотребнадзоре пояснили, что ОРВИ, грипп и коронавирусную инфекцию вызывают абсолютно разные вирусы, но все передаются воздушно-капельным путем, которые выделяются при разговорах, чихании, кашле. Все они поражают верхний респираторный тракт, от них может повышаться температура тела, но при гриппе, как правило, она высокая (39 градусов и выше), появляется кашель, головная боль, ломота в теле, может быть одышка. Грипп и коронавирусная инфекция дают осложнения в виде пневмонии, особенно опасной для детей и пожилых людей, беременных, для ослабленных другими хроническими заболеваниями, а коронавирусная инфекция помимо этого еще влечет за собой тромбообразование. У заболевших могут выявляться одновременно два вируса, что затягивает процесс лечения, предупредили в ведомстве.
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