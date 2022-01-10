В Волгограде оштрафовали портящее воздух предприятие

Экология 10.01.2022 10:40
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10.01.2022 10:40
Предприятие по производству пластмасс и синтетических смол, которое находится в промзоне Кировского района Волгограда, привлечено к административной ответственности после жалоб горожан. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в отношении ООО "Роспласт" летом 2021 года была проведена проверка совместно с природоохранной прокуратурой в связи с поступающими обращениями жителей Кировского района по вопросу неудовлетворительного качества атмосферного воздуха.
В ходе указанной проверки выявлены многочисленные нарушения природоохранных требований, в том числе при проведении производственного экологического контроля, предоставления сведений об объекте негативного воздействия, несоответствие документации газопылеулавливающих установок Правилам эксплуатации установок очистки газа и прочее. По фактам выявленных нарушений юридическое и должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности по четырем статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафа составила 69 тысяч рублей. Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выдано представление об устранении правонарушений.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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