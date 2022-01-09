Иномарка впечаталась в фуру на трассе под Волгоградом, водитель в больнице (ВИДЕО)











Неудачный маневр при обгоне привел к крупному ДТП на трассе в Дубовском районе, в результате которого пострадал 40-летний водитель Kia Rio. Авария произошла сегодня около 09.15, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





По предварительным данным, мужчина за рулем корейской иномарки приступил к обгону, затем вернулся на свою полосу и не справился с управлением – Kia Rio врезалась в тягач Ford. Водителя легкового автомобиля госпитализировали с травмами, дальнобойщик не пострадал.

На месте ДТП работают экипажи отдельного батальона ДПС областной ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции Дубовского района. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.