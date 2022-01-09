



В первую рабочую неделю 2022 года погоду в Волгоградской области будет «лихорадить»: разброс температуры воздуха в пределах двух дней составит от +1º до -15º. В понедельник, по прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, столбик термометра будет колебаться у отметки 0º, осадков не предвидится. Сильный ветер принесет во вторник, 11 января, осадки в виде снега, снежных зерен и мороси.

В ночь со среды на четверг ударят морозы, и к вечеру четверга ожидаются похолодание до -15º и умеренный снегопад, а спустя сутки уже потеплеет до +1º. Эти температурные «качели» будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 19 м/с, после которого температура воздуха стабилизируется в районе -5º.