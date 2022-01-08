Происшествия

Пьяный водитель устроил гонки с полицией на трассе в Волгоградской области

Происшествия 08.01.2022 14:18
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08.01.2022 14:18


Погоней со стрельбой по колесам обернулось задержание пьяного 27-летнего водителя ВАЗ-2110 в Суровикинском районе Волгоградской области. Мужчина пытался скрыться от полицейского автомобиля и выехал на федеральную трассу «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Чтобы остановить беглеца, инспекторы были вынуждены несколько раз выстрелить по колесам легковушки, сообщили в ГУ МВД по региону.
Автомобиль, водитель которого несколько раз выехал на встречную полосу, полицейские заметили в Суровикино вечером 7 января. Мужчина за рулем «десятки» проигнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке, набрал скорость и выехал из города на трассу в надежде скрыться от инспекторов. Полиция начала преследование машины, водитель которой продолжал грубо нарушать ПДД и создавал опасность для окружающих. В районе хутора Жирковский сотрудник ГИБДД произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего открыл огонь по колесам, попав по трем из них.

«Десятка» с простреленными шинами остановилась, и полицейские задержали водителя с явными признаками алкогольного опьянения, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Остановленный автомобиль принадлежит тестю задержанного, на котором он решил съездить в магазин, а когда увидел полицейскую машину, то испугался и решил скрыться.
«В результате применения оружия пострадавших нет. Служебной проверкой установлено, что сотрудник полиции применил оружие на законных основаниях. За допущенные нарушения Правил дорожного движения водитель привлечен к административной ответственности», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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