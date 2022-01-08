Сельским медикам в Волгоградской области разрешили продавать лекарства





Медработники амбулаторий, ФАПов и центров общей врачебной практики в сёлах, где нет аптек, смогут продавать и выдавать по льготе лекарственные препараты. Нововведение вступило в силу с 1 января по всей России, в том числе в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минздрав РФ. Ранее реализовывать медикаменты могли только фармацевтические работники, и зачастую жителям глубинки приходилось ездить за препаратами в соседние поселки или райцентры.

С нового года правительство РФ изменило правила лицензирования фармацевтической деятельности обособленных подразделений медорганизаций. По новому постановлению такие учреждения могут одновременно иметь лицензию и на медицинскую, и на фармацевтическую деятельность.

На новогодних праздниках министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам ускорить лицензирование ФАПов и амбулаторий в сёлах по новым правилам. В заявлении на получение фармлицензии сельским медорганизациям нужно только указать планируемый вид работ по розничной торговле, отпуску и хранению лекарств. Подтверждать наличие у работников профильного фармацевтического образования больше не потребуется.