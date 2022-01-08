



Грузовой электровоз врезался в ВАЗ-2101 на железнодорожном переезде в Тракторозаводском районе Волгограда, в результате чего пострадали 24-летний водитель и 21-летний пассажир легкового автомобиля. Обоих госпитализировали с травмами, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде ст. Мечетка 17 км. ПК-7 звено-4 в микрорайоне Спартановка в 20.10. Водитель «копейки» выехал на пути перед движущимся в сторону Волжского составом, не обратив внимание на звуковые и световые сигналы.

Из-за ДТП задержались два пассажирских поезда №42 Астрахань – Волгоград и №302 Грозный – Волгоград, сообщили в пресс-службе Приволжской ЖД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.