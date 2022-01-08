Происшествия 08.01.2022 09:43
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08.01.2022 09:43
Грузовой электровоз врезался в ВАЗ-2101 на железнодорожном переезде в Тракторозаводском районе Волгограда, в результате чего пострадали 24-летний водитель и 21-летний пассажир легкового автомобиля. Обоих госпитализировали с травмами, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде ст. Мечетка 17 км. ПК-7 звено-4 в микрорайоне Спартановка в 20.10. Водитель «копейки» выехал на пути перед движущимся в сторону Волжского составом, не обратив внимание на звуковые и световые сигналы.
Из-за ДТП задержались два пассажирских поезда №42 Астрахань – Волгоград и №302 Грозный – Волгоград, сообщили в пресс-службе Приволжской ЖД.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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