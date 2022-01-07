



Чиновники комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области не возражают против лишения жителей заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда гарантированных конституцией прав на свободу передвижения, образование, медицинскую помощь и получение других необходимых услуг. Такой вывод сделали волгоградцы, получив ответ на свое обращение в связи с предстоящей консервацией части поселка из-за строительства нового пути железной дороги, подписанный заместителем председателя ведомства Романом Туренко. «Мы потрясены тем, что написал господин Туренко, - рассказали ИА «Высота 102» жители поселка. – Проект, как следует из ответа, прошел все согласования, утверждения, а также публичные слушания в 2013 году. Якобы жители заполотновской части поселка добровольно согласились с тем, что наши дома будут отрезаны от цивилизации. Мы просили показать список этих участников, но нам никто его не дает. Поэтому мы уверены в том, что на публичных слушаниях были сотрудники железной дороги, которые решили нашу судьбу по просьбе начальства. И во всем остальном у чиновников тоже все хорошо. Закрытие переезда, которое превратит нашу часть поселка в отдаленную деревню, тоже, оказывается, по мнению чиновника Туренко, является необходимостью. Ведь загруженность нового пути будет аж 18 часов в сутки. И, как следует из его ответа, это плохо отразится на нашей доступности к социальным объектам! А ничего, что нам придется за хлебом ездить за 30 километров туда и обратно в объезд, чтобы попасть в центр поселка, который от нас находится на расстоянии километра? Может, господин Туренко приедет к нам и все увидит своими глазами, прежде чем подписывать эти бумажки?», - негодуют люди.





Между тем, в письме заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области жители поселка увидели и другое противоречие. Так, чиновник, пояснив, что загруженность железной ветки составит 18 часов в сутки, тут же сообщает о том, что транспортная доступность части поселка будет обеспечиваться с помощью пешеходного перехода. «Этот переход будет свободным лишь 6 часов в сутки. Это вместе с ночным временем. Когда мы поведем наших детей в школы и детские сады, если нам надо будет поехать на работу и добраться до остановки общественного транспорта, мы будем часами стоять перед закрытым переходом, потому что на путях будут находиться вагоны. Наши дети не смогут получать образование, мы лишимся работы, потому что будем на нее всегда опаздывать, скорая помощь и пожарные не смогут быстро к нам приехать. И в этом господин Туренко тоже не видит ничего противоестественного. Будущие прибыли и перспективы железной дороги для чиновников видимо, гораздо важнее, чем наша жизнь», - считают жители поселка.





При этом жители поселка еще раз подчеркивают, что не против развития железной дороги. "Мы против того, что нас приносят в жертву этому развитию. Мы предлагали представителям железной дороги по-другому решить эту проблему - построить наземный или подземный переезд, чтобы не отрезать нас от цивилизации. Однако нам заявили, что тогда подорожают билеты на поезда. Но билеты дорожают и без этого. Мы считаем, что РЖД просто не хочет нести дополнительные расходы. Не на "глубинный" же народ тратить деньги, в конце концов", - констатируют жители.

