Губернатор Волгоградской области оценил зарплаты селян

Волгоградская область стабильно входит в десятку лучших сельхозпроизводителей страны и наращивает свои показатели, подчеркнули в администрации региона. Так, в 2021 году производство яиц в регионе выросло на 16,5% по отношению к уровню 2014 года и составило 822,6 млн штук.
Ещё одним вопросом повестки заседания стал кадровый потенциал отрасли: привлечение в АПК региона высокопрофессиональных сотрудников и большего числа молодых специалистов.
«Отчасти процессы прихода в отрасль таких специалистов уже стартовали, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Но ещё не в достаточных для дальнейшего ускоренного развития объёмах. Основное торможение — в уровне отраслевой заработной платы, которая растёт каждый год, но пока не дотягивает до средней по экономике региона. Существенное подспорье в этой работе — закон № 908-ОД «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей и кфх Волгоградской области», который определяет единовременные выплаты молодым специалистам при переезде на работу в сельскую местность. Такие законы есть далеко не в каждом регионе. Он зарекомендовал себя как достаточно действенный механизм. Однако на сегодняшнем этапе с учётом актуальных задач развития отрасли закон требует доработки. Например, по типу программ «Земский доктор» и «Земский учитель». В связи с этим глава региона поручил представить дополнительные предложения по возможным механизмам закрепления востребованных отраслью специалистов на селе.
Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость усиления синхронизации работы Волгоградского государственного аграрного университета с приоритетными задачами кадровой политики регионального АПК.