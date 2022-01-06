Губернатор Волгоградской области оценил зарплаты селян





Губернатор Андрей Бочаров на площадке ЗАО «Птицефабрика Волжская» провёл заседание президиума Совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, перед заседанием глава региона оценил результаты модернизации производства на ЗАО «Птицефабрика Волжская», входящей в состав агрофирмы «Восток». Несмотря на пандемию, здесь с господдержкой в полном объёме завершили проект комплексной реконструкции, а также ввели в оборот 2,2 тыс. га орошаемых земель. Это позволяет создать замкнутый цикл производства яйца, снизить себестоимость производства и повысить конкурентоспособность предприятия.

«Все проекты, стартовавшие в 2019-2021 годах, реализуются без срывов. На протяжении ряда лет мы занимались модернизацией птицефабрик «Волжская» и «Восток». В 2021 году они обеспечили порядка 412 млн штук яйца, из которых порядка 30% реализуются в регионе. Задача, которую мы перед собой ставим по этим производствам, — выйти на 500 млн штук высококачественного товарного яйца в год, а также серьёзно увеличить выпуск мясной продукции, — отметил Андрей Бочаров. — Кроме того, в 2022 году здесь будут введены ещё 1 тыс. га орошаемых земель. Тогда один из ведущих холдингов области обеспечит себе объёмы кормов для разведения птицы на десятилетия вперёд».Волгоградская область стабильно входит в десятку лучших сельхозпроизводителей страны и наращивает свои показатели, подчеркнули в администрации региона. Так, в 2021 году производство яиц в регионе выросло на 16,5% по отношению к уровню 2014 года и составило 822,6 млн штук.Ещё одним вопросом повестки заседания стал кадровый потенциал отрасли: привлечение в АПК региона высокопрофессиональных сотрудников и большего числа молодых специалистов.«Отчасти процессы прихода в отрасль таких специалистов уже стартовали, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Но ещё не в достаточных для дальнейшего ускоренного развития объёмах. Основное торможение — в уровне отраслевой заработной платы, которая растёт каждый год, но пока не дотягивает до средней по экономике региона. Существенное подспорье в этой работе — закон № 908-ОД «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей и кфх Волгоградской области», который определяет единовременные выплаты молодым специалистам при переезде на работу в сельскую местность. Такие законы есть далеко не в каждом регионе. Он зарекомендовал себя как достаточно действенный механизм. Однако на сегодняшнем этапе с учётом актуальных задач развития отрасли закон требует доработки. Например, по типу программ «Земский доктор» и «Земский учитель». В связи с этим глава региона поручил представить дополнительные предложения по возможным механизмам закрепления востребованных отраслью специалистов на селе.Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость усиления синхронизации работы Волгоградского государственного аграрного университета с приоритетными задачами кадровой политики регионального АПК.