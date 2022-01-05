Экономика 05.01.2022 14:02
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05.01.2022 14:02
Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с ООО «Торговый дом «Рублевка» в доход федерального бюджета средства, выделенные в качестве субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, с иском в суд обратилась Межрайонная ИФНС № 4 по Волгоградской области. Ранее обществу было направлено уведомление о выявлении факта неправомерного (ошибочного) получения субсидии, с рекомендацией в добровольном порядке вернуть денежные средства с указанием реквизитов для осуществления возврата субсидий. Однако общество этого не сделало. Речь идет о сумме в 28 тысяч рублей, которое ООО «ТД «Рублевка» получило еще в 2020 году.
Впоследствии налоговые службы установили, что по состоянию на 1 июня 2020 году у получателя субсидии ООО «ТД «Рублевка» имелась задолженность по налогам и страховым взносам в размере 55835,55 руб., что нарушает пункт 3 Правил предоставления субсидии.
Отметим, что субсидии предоставлялись в 2020 году отдельным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям единоразово, на безвозмездной основе для компенсации расходов на дезинфекцию и профилактику коронавирусной инфекции. Размер субсидии определялся как сумма средств на расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включающая первоначальные расходы в фиксированном размере 15000 рублей и текущие расходы, рассчитываемые как произведение 6500 рублей на количество работников в мае 2020 года.
Суд постановил, что ООО «ТД «Рублевка» не могло рассчитывать на такую субсидию, так как у общества имелась недоимка по налогам и страховым взносам. Исковые требования налоговой были удовлетворены в полном объеме.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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