Расследования

Суд в Волгограде не прекратил уголовное дело после публичных извинений перед главой ГУ МВД

Расследования 04.01.2022 18:51
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04.01.2022 18:51


Публичные извинения в газете перед жителями Среднеахтубинского района и начальником ГУ МВД по Волгоградской области суд посчитал недостаточным основанием для прекращения уголовного дела о незаконном хранении боеприпасов.  Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, фигурант уголовного дела, которого районный суд приговорил к 10 месяцам лишения свободы условно, посчитал назначенное наказание незаконным и необоснованным. Мужчина утверждал, что принял исчерпывающие меры по заглаживанию вреда и уменьшению общественной опасности содеянного.
Так, через газету он принес извинения жителям района и начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области, а также оказал благотворительную помощь Волгоградскому областному специализированному дому ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики в размере 1 968 рублей 99 копеек. 
Мужчина просил отменить приговор, прекратить уголовное дело в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако районный суд, а теперь и апелляционная инстанция подтвердили, что принятые им меры для заглаживания вреда с учетом вида и количества хранимых оружия и боеприпасов, времени их хранения, не могут признать соразмерными содеянному и достаточными для вывода об уменьшении общественной опасности содеянного. Судебные инстанции не усмотрели оснований для освобождения его от уголовной ответственности.
Следствием и судом установлено, что осужденный хранил оставшуюся от отца пригодную для стрельбы винтовку и 350 патронов к ней. Он перевез оружие и боеприпасы на свою дачу в Среднеахтубинском районе, где их и нашли сотрудники правоохранительных органов. По ходатайству мужчины приговор ему был вынесен в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

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