Расследования

В Волгограде предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за продажу литра спирта

Расследования 05.01.2022 08:46
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05.01.2022 08:46


Индивидуального предпринимателя из Николаевска оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу в Волгограде спиртосодержащей немаркированной продукции без лицензии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам). Факт был выявлен в ходе «контрольной закупки», которую провели сотрудники полиции.
В продовольственном магазине «Парковка» на улице Бахтурова в Волгограде они купили две пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью емкостью 0,5 литра на сумму 240 рублей. Экспертиза показала, что в указанных емкостях без этикеток находится спиртосодержащая жидкость с содержанием этилового спирта 35,8 % и 35,9 % об. соответственно.
В ходе досмотра магазина было изъято 14 бутылок водки, 11 пластиковых бутылок без этикеток с прозрачной спиртосодержащей жидкостью и одна литровая бутылка джина.
Установлено, что предприниматель арендовала торговую площадь под продовольственный магазин. Судебное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

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