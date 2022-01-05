Расследования 05.01.2022 08:46
0
05.01.2022 08:46
Индивидуального предпринимателя из Николаевска оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу в Волгограде спиртосодержащей немаркированной продукции без лицензии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам). Факт был выявлен в ходе «контрольной закупки», которую провели сотрудники полиции.
В продовольственном магазине «Парковка» на улице Бахтурова в Волгограде они купили две пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью емкостью 0,5 литра на сумму 240 рублей. Экспертиза показала, что в указанных емкостях без этикеток находится спиртосодержащая жидкость с содержанием этилового спирта 35,8 % и 35,9 % об. соответственно.
В ходе досмотра магазина было изъято 14 бутылок водки, 11 пластиковых бутылок без этикеток с прозрачной спиртосодержащей жидкостью и одна литровая бутылка джина.
Установлено, что предприниматель арендовала торговую площадь под продовольственный магазин. Судебное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.
Реклама
Суд в Волгограде не прекратил уголовное дело после публичных извинений перед главой ГУ МВД04.01.2022 18:51
Расследования 04.01.2022 18:51
Курение стало причиной смертельного пожара в Волгоградской области04.01.2022 16:09
Расследования 04.01.2022 16:09
В Волгоградской области медик перевела лжеброкеру почти 3 миллиона рублей03.01.2022 11:58
Расследования 03.01.2022 11:58
За прошлогодний налет на офис микрозаймов задержали судимого волгоградца03.01.2022 10:55
Расследования 03.01.2022 10:55
В Волгограде «волонтер» устроил шопинг с картой слепого пенсионера01.01.2022 16:09
Расследования 01.01.2022 16:09
В Волгоградской области брат убил брата ударом ножа в сердце01.01.2022 13:52
Расследования 01.01.2022 13:52
В Волгограде долги осужденного брокера-миллионера пустят с молотка01.01.2022 12:10
Расследования 01.01.2022 12:10
Пешехода на юге Волгограда насмерть задавила снегоуборочная машина31.12.2021 17:19
Расследования 31.12.2021 17:19
Рецидивист до смерти забил жену кочергой в хуторе Волгоградской области31.12.2021 16:49
Расследования 31.12.2021 16:49
Мошенник под видом полицейского изъял ящик икры у волгоградской бизнесвумен31.12.2021 11:37
Расследования 31.12.2021 11:37
В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котел30.12.2021 14:40
Расследования 30.12.2021 14:40
Волгоградец погорел на афере с фальшивыми сертификатами о вакцинации30.12.2021 11:46
Расследования 30.12.2021 11:46
Суд восстановил на работе отстраненную из-за отказа прививаться волгоградку29.12.2021 16:54
Расследования 29.12.2021 16:54
Население Волгоградской области вымирает из-за коронавируса29.12.2021 12:48
Расследования 29.12.2021 12:48
В Волгограде риэлтор сознался в совершенном 20 лет назад убийстве клиента29.12.2021 12:35
Расследования 29.12.2021 12:35
Реклама