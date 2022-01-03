Расследования 03.01.2022 10:55
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03.01.2022 10:55
Подозреваемого в совершении разбойного нападения задержали оперативники уголовного розыска. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 30 декабря 2021 года в Советском районе Волгограда неизвестный мужчина, лицо которого скрывала маска, похитил 5 тысяч рублей из офиса микрокредитования, расположенного на пр. Университетский. При этом он угрожал сотруднику офиса ножом. Осмотрев место происшествия, эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев рук предполагаемого злоумышленника, а неподалеку – кухонный нож, который выронил налетчик.В ходе исследования личность разбойника была установлена. 45-летнего, ранее уже судимого за совершение грабежа волгоградца задержали по месту жительства в Советском районе. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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