



В тройном ДТП пострадали 10-месячная и 4-летняя пассажирки Honda CR-V в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла из-за погодных условий на 756 километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, минувшим днем 48-летний водитель LADA Niva двигался со стороны Волгограда в сторону Москвы. Мужчина не учел погодные условия при опережении стоящего на обочине в попутном направлении автомобиля и столкнулся с Kia Rio под управлением 24-летнего водителя. После чего отечественный автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Honda CR-V. В результате ДТП малолетних девочек госпитализированы в больницу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области